13 лет назад «Реал» уже вылетал к весне из Лиги чемпионов, кубка и отставал от лидера чемпионата

Барыге Пересу не место в королевском клубе
Мадридский «Реал» проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.
Накануне клуб дважды за неделю уступил «Барселоне» (0:3, 0:1), покинул кубок Испании и отпустил главного конкурента по чемпионату на 12 очков.
Подобное с клубом уже случалось в сезоне-2005/06. Тогда неудачные результаты вынудили президента клуба Флорентино Переса уволиться из «Реала».
- В тот период мадридцы также отставали от лидирующей «Барселоны» в Ла Лиге.
- Клуб вылетел из национального кубка от «Сарагосы» (1:6, 4:0).
- А также покинул главный еврокубок на стадии 1/8 финала из-за вылета от лондонского «Арсенала» (0:0, 0:1)