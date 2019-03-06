13 лет назад «Реал» уже вылетал к весне из Лиги чемпионов, кубка и отставал от лидера чемпионата

Мадридский «Реал» проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.

Накануне клуб дважды за неделю уступил «Барселоне» (0:3, 0:1), покинул кубок Испании и отпустил главного конкурента по чемпионату на 12 очков.

Подобное с клубом уже случалось в сезоне-2005/06. Тогда неудачные результаты вынудили президента клуба Флорентино Переса уволиться из «Реала».