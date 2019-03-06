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    13 лет назад «Реал» уже вылетал к весне из Лиги чемпионов, кубка и отставал от лидера чемпионата

    Мадридский «Реал» проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов амстердамскому «Аяксу» (1:4) и вылетел из Лиги чемпионов.

    Накануне клуб дважды за неделю уступил «Барселоне» (0:3, 0:1), покинул кубок Испании и отпустил главного конкурента по чемпионату на 12 очков.

    Подобное с клубом уже случалось в сезоне-2005/06. Тогда неудачные результаты вынудили президента клуба Флорентино Переса уволиться из «Реала».

    • В тот период мадридцы также отставали от лидирующей «Барселоны» в Ла Лиге.
    • Клуб вылетел из национального кубка от «Сарагосы» (1:6, 4:0).
    • А также покинул главный еврокубок на стадии 1/8 финала из-за вылета от лондонского «Арсенала» (0:0, 0:1)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2019 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1130

      petr69 6 марта 2019, 09:22

      Барыге Пересу не место в королевском клубе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 марта 2019, 08:17

      Цикл протяженностью 13 лет.По всей видимости, дальше пойдет подъем.

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