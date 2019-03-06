Тактаров – о деле Кокорина и Мамаева: «Знаю, кто за этим стоит, кто дал команду сидеть. Стыдно, что это происходит в России»

Актер, российский чемпион UFC Олег Тактаров обладает подробностями дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Артист не желает называть имена.

– Понятно, что в Петербурге и Краснодаре переживают за других бойцов. Вы на прошлой неделе обмолвились, что знаете, что сказал водитель Мамаеву.

– Да. И кто за этим стоит. И кто дал команду сидеть.

– Я слышал, что конфликт начался с фразы водителя «петухи».

– Там очень горячо.

– Подробности не расскажете?

– Не, это стыдно. Стыдно, что это происходит в нашей стране. Стыдно за реакцию общества.