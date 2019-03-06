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    Тактаров – о деле Кокорина и Мамаева: «Знаю, кто за этим стоит, кто дал команду сидеть. Стыдно, что это происходит в России»

    Актер, российский чемпион UFC Олег Тактаров обладает подробностями дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Артист не желает называть имена.

    – Понятно, что в Петербурге и Краснодаре переживают за других бойцов. Вы на прошлой неделе обмолвились, что знаете, что сказал водитель Мамаеву.

    – Да. И кто за этим стоит. И кто дал команду сидеть.

    – Я слышал, что конфликт начался с фразы водителя «петухи».

    – Там очень горячо.

    – Подробности не расскажете?

    – Не, это стыдно. Стыдно, что это происходит в нашей стране. Стыдно за реакцию общества.

    • Футболисты пробудут под арестом как минимум до апреля.
    • Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
    • Есть мнение, что судебный процесс по существе будет продолжаться несколько месяцев.

    Источник: «Фонтанка»

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    06.03.2019 00:39
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    Комментарии103
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      Рейтинг: +1126

      richi 13 марта 2019, 20:06

      Не только Тактаров это знает. Следователи, ведущие это дело, прокурорские, даже многие журналисты... но никто официально не скажет, потому что нельзя - команды с верху не было.

      0
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 6 марта 2019, 20:39

      Если ты все знаешь, так расскажи! Может и реакция общества будет другой.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 18:18

      Все это голословные утверждения.

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 6 марта 2019, 18:01

      По виду Тактарова, можно подумать, что рекламируемый им товар, губит Олега.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 12:38

      Ему стыдно за реакцию общества. А мне стыдно за актеришку погорелого театра, который знает, а не говорит. А может и не знает, а внимание к себе хочет привлечь.

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 марта 2019, 12:24

      Есть ЗАКОН, согласно которому, следствие ведёт расследование уголовного дела.
      Следствие на верном пути, а суд воздаст Кокорину и Мамаеву по их криминальным "заслугам"!!!
      Безнаказанность довела обвиняемых до ТЮРЬМЫ.
      На то и приняты ЗАКОНЫ, чтобы найти управу на хулиганьё и привлечь их к УГОЛОВНОЙ ответственности.
      Незнание законов не освобождает от ответственности.
      Реальный срок Кокорину и Мамаеву - другим наука, как не надо звездить и хулиганить.
      Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
      Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
      Следствие, суд и прокуратура действуют в рамках законов России.

      Сейчас адвокаты из кожи лезут вон, чтобы ПРИДУМАТЬ всякие бредовые версии давления на следствие со стороны.
      Кокорин и Мамаев сами себя ДОБИЛИ и довели до СИЗО, скамьи подсудимых и колонии.
      Это ВРАНЬЁ и выдумки адвокатов и Тактарова.
      Скоро дело обвиняемых передадут в суд и мы по факту видим ВБРОС Тактарова.
      Прилюдной порки НЕТ!
      Есть ЗАКОН, согласно которому, следствие ведёт расследование уголовного дела.
      Все остальные разговоры в пользу "бедных" обвиняемых.
      А где Тактаров был, когда обвиняемые шастали по стриптиз клубам и ресторанам, пьянствовали и хулиганили???
      А теперь Тактаров строит из себя "борца" за справедливость.
      Если бы Тактарова так ОТМЕТЕЛИЛИ и разукрасили, он бы по-другому запел, а на других граждан ему наплевать.

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > amazonaws 6 марта 2019, 12:39

      " Да здравствует наш суд - самый справедливый и не предвзятый суд в мире " !!! )))
      Ура , товарищи !!! )))

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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 > amazonaws 6 марта 2019, 19:22

      Никто не против того, чтобы их осудили за преступление, но если бы тебя провоцировали словами и действиями, как тот водила, то и тебя б ''отметелили" будь здоров как. А законы у нас для избранных, судя по тому, как это сейчас происходит, если ты чиновник, то тебе плевать на каких-то простых людишек, они "быдло" и их можно провоцировать, потому что такой закон на его стороне. Объективность - это когда перед Законом все равны. А это правовой беспредел, который длиться в угоду кому-то уже почти пол года.

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 марта 2019, 11:57

      Неужели Сам?...

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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь 6 марта 2019, 11:54

      Че языком честь выведи инфу народу, а то ишь интригу завернул

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      Рейтинг: +11242

      alp 6 марта 2019, 11:22

      ну а нахера подливать масло в огонь? знаешь - скажи! нельзя - молчи

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 6 марта 2019, 11:19

      "Врёт как очевидец!".Ничего добавить нельзя.

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