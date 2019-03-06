Тактаров – о деле Кокорина и Мамаева: «Знаю, кто за этим стоит, кто дал команду сидеть. Стыдно, что это происходит в России»

Не только Тактаров это знает. Следователи, ведущие это дело, прокурорские, даже многие журналисты... но никто официально не скажет, потому что нельзя - команды с верху не было.
Актер, российский чемпион UFC Олег Тактаров обладает подробностями дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Артист не желает называть имена.
– Понятно, что в Петербурге и Краснодаре переживают за других бойцов. Вы на прошлой неделе обмолвились, что знаете, что сказал водитель Мамаеву.
– Да. И кто за этим стоит. И кто дал команду сидеть.
– Я слышал, что конфликт начался с фразы водителя «петухи».
– Там очень горячо.
– Подробности не расскажете?
– Не, это стыдно. Стыдно, что это происходит в нашей стране. Стыдно за реакцию общества.
- Футболисты пробудут под арестом как минимум до апреля.
- Кокорин и Мамаев проходят обвиняемыми по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».
- Есть мнение, что судебный процесс по существе будет продолжаться несколько месяцев.