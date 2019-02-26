Адвокат: «Дело Кокорина и Мамаева состоит из 4000 страниц. Судебных заседаний будет более десяти, все может продлиться несколько месяцев»

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями от рассмотрения дела игрока в суде по существу. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

«Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу.

Уверен, нас ждeт более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Всe может растянуться на несколько месяцев», – считает Бушманов.

Соучастник Мамаева – Александр Кокорин .

. Футболисты осенью совершили нападение на людей в Москве.

Как минимум до апреля игроки пробудут в СИЗО.

Про Кокорина и Мамаева осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:

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