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    Адвокат: «Дело Кокорина и Мамаева состоит из 4000 страниц. Судебных заседаний будет более десяти, все может продлиться несколько месяцев»

    Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями от рассмотрения дела игрока в суде по существу. Спортсмен проходит обвиняемым по статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство».

    «Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу.

    Уверен, нас ждeт более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Всe может растянуться на несколько месяцев», – считает Бушманов.

    • Соучастник Мамаева – Александр Кокорин.
    • Футболисты осенью совершили нападение на людей в Москве.
    • Как минимум до апреля игроки пробудут в СИЗО.

    Про Кокорина и Мамаева осенью 2018-го мы записывали подкаст. Послушайте, если интересно:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.02.2019 01:25
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 26 февраля 2019, 20:56

      Мля,там делов то на одну страницу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 15:30

      Скорей всего судебное заседание будет закрытым. Дело связано с государственной тайной.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 26 февраля 2019, 12:57

      наверное через строку про Путина вспоминаю и про его речи, ибо это лучшее цитируй вождя и никто не посмеет тебя критиковать

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 26 февраля 2019, 12:37

      Это будет процесс века.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > ДВС 26 февраля 2019, 12:56

      это точно, группа из 15 следаков 6 месяцев ищет какие-то секретные материалы. что-то ведь нафантазировали.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 12:01

      Они писать могут еще 40 000 страниц, причем тут парни. Они за что сидят?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 26 февраля 2019, 11:40

      даже интересно, что они подшили в эти тома... скорость расследования зашкаливает!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > alp 26 февраля 2019, 12:53

      жаль нам не дадут юморить по поводу этой повести.

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 26 февраля 2019, 10:44

      Блииин! Вот, что умеют так это дела сшивать....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 26 февраля 2019, 09:47

      каждый следак свою повесть писал походу

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      бей-забей 26 февраля 2019, 09:46

      Молодцы следователи!Лев Толстой с романом "Война и мир" нервно курит в стороне.

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > бей-забей 26 февраля 2019, 09:48

      очень похоже что там погоду и лужи все по их пути описывали

      14
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 09:21

      Откуда столько набралось, если видеозаписи по 3 минуты каждая?!

      3
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