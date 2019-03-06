Самедов: «Горжусь карьерой в сборной России. На 100 процентов правильно сделал, выбрав ее»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вспомнил карьеру в сборной России. Ее футболист завершил в прошлом году.

– Я родился в России и люблю эту страну. Для меня была большая честь играть за сборную России. От этого я тоже никогда не отрекусь. В целом, я горжусь своей карьерой в сборной России. Два чемпионата мира и Европы, Кубок Конфедерации – всего этого я добился со сборной Россией.

– А никогда не думали о том, что, выбрав сборную Азербайджана, все могло сложится иначе? Или успехи в России даже не дали повода задуматься об этом?

– Учитывая, что мой папа из Азербайджана, было бы глупо отрицать, что я об этом не задумывался. Но в итоге принял правильное решение. Я родился в России и прожил всю жизнь здесь. Считаю, что на 100 процентов сделал правильный выбор.