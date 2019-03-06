Самедов: «Горжусь карьерой в сборной России. На 100 процентов правильно сделал, выбрав ее»

Интересно кроме Самедова кто-нибудь ещё им гордится... По-моему нет, с 2011-го года в сборной тусил очередной чемодан без ручки и не более того, коих кстати не мало было, есть и надеюсь не будет.
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вспомнил карьеру в сборной России. Ее футболист завершил в прошлом году.
– Я родился в России и люблю эту страну. Для меня была большая честь играть за сборную России. От этого я тоже никогда не отрекусь. В целом, я горжусь своей карьерой в сборной России. Два чемпионата мира и Европы, Кубок Конфедерации – всего этого я добился со сборной Россией.
– А никогда не думали о том, что, выбрав сборную Азербайджана, все могло сложится иначе? Или успехи в России даже не дали повода задуматься об этом?
– Учитывая, что мой папа из Азербайджана, было бы глупо отрицать, что я об этом не задумывался. Но в итоге принял правильное решение. Я родился в России и прожил всю жизнь здесь. Считаю, что на 100 процентов сделал правильный выбор.
- Самедов родился в Москве.
- За сборную игрок выступал с 2011 года (53 матча, семь голов).
- Главное достижение в карьере Самедова – победа в РПЛ со «Спартаком».