Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Самедов: «Горжусь карьерой в сборной России. На 100 процентов правильно сделал, выбрав ее»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов вспомнил карьеру в сборной России. Ее футболист завершил в прошлом году.

    – Я родился в России и люблю эту страну. Для меня была большая честь играть за сборную России. От этого я тоже никогда не отрекусь. В целом, я горжусь своей карьерой в сборной России. Два чемпионата мира и Европы, Кубок Конфедерации – всего этого я добился со сборной Россией.

    – А никогда не думали о том, что, выбрав сборную Азербайджана, все могло сложится иначе? Или успехи в России даже не дали повода задуматься об этом?

    – Учитывая, что мой папа из Азербайджана, было бы глупо отрицать, что я об этом не задумывался. Но в итоге принял правильное решение. Я родился в России и прожил всю жизнь здесь. Считаю, что на 100 процентов сделал правильный выбор.

    • Самедов родился в Москве.
    • За сборную игрок выступал с 2011 года (53 матча, семь голов).
    • Главное достижение в карьере Самедова – победа в РПЛ со «Спартаком».

    Источник: Azerisport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2019 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 10 марта 2019, 18:40

      Интересно кроме Самедова кто-нибудь ещё им гордится... По-моему нет, с 2011-го года в сборной тусил очередной чемодан без ручки и не более того, коих кстати не мало было, есть и надеюсь не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 10:00

      а чем гордиться то разве что то выиграл????

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11