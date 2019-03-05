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    Семак: «Лимит расслабляет игроков. Не все выдерживают испытание деньгами и славой»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поговорил о лимите на легионеров в РПЛ. Специалист считает, что он расслабляет футболистов.

    — Расскажите про сильные и слабые стороны российского футбола.

    — Что касается профессионального футбола, здесь мы пока не слишком конкурентноспособны с ведущими лигами Европы. Отчасти, на мой взгляд, лимит на легионеров немного расслабляет игроков. Не все выдерживают испытание славой и деньгами, к сожалению. Если мы посмотрим, например, на чемпионат Голландии, который сопоставим с нашим по уровню и зарплатам, то увидим, что каждый сезон десятки игроков уезжают оттуда в топ-чемпионаты. Играют на очень хорошем уровне, развиваются.

    У нас с этим сложнее. Слишком велико давление результата. Лишь немногие команды способны сами зарабатывать и обеспечивать себя за счет стадионов, болельщиков, трансферов. Другие — бюджетные организации, которые понимают, что если вылетят, то денег им больше не дадут. Самое главное — не развивать, а удержаться. И это реалии. Без помощи государства футбол если не прекратится, то будет совсем на другом уровне.

    Тут нужно понять стратегию развития. Если мы хотим двигаться и быть конкурентоспособными на клубном уровне в Европе, значит нужны сильные команды, нужно отменять лимит. Если мы хотим играть как в других чемпионатах своими футболистами, значит нужно снижать уровень зарплат и играть доморощенными. Нужна стратегия и понимание, вот и все.

    • Сейчас на поле в РПЛ могут находиться на более пяти иностранцев.
    • Со следующего сезона лимит на легионеров может стать другим.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.03.2019 22:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 12:04

      Есть у нас такие игроки ,которые получают большие деньги особо не напрягаясь.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 11:20

      Ну и будет бегать по полю 11 ч-ж иносранцев. Думаешь, народ на стадион валом повалит?

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 6 марта 2019, 09:41

      Отменять лимит уже надо не сегодня,а вчера,но это только первый шаг,далее-это повышение качества тренерского состава при работе с юниорами и наконец определиться с финансовым обеспечением клубов-все клубы должны стать частными так как это практикуется в Европе - тогда каждый футболист станет понимать,что не лимит будет определять его зарплату,а те усилия,которые он будет прилагать и прежде всего владелец этого клуба!

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      Рейтинг: +3609

      александр п 6 марта 2019, 04:41

      Не может наша правящая элитка ничего развивать не футбол ,не экономику.Нужно правде в глаза смотреть,не на что она не способна кроме воровства.Россия превратилась в страну третьего мира с нищающим населением и падающей экономикой.А футбол это забава для народа с благополучной экономикой.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 марта 2019, 23:35

      Нужно движение в какую-то сторону. Конечно, постепенно. нужно убирать лимит.

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