У «Манчестер Сити» появится дочерний клуб в Индии

Холдинг City Football Group, которому принадлежит, в частности, «Манчестер Сити», планирует обзавестись еще одним футбольным клубом. Руководители компании изучают индийский рынок.

«Мы изучаем Китай, Индию, другие азиатские варианты. Что касается конкретно Индии, то по ней работаем уже два года. В этом году вложим туда деньги. У наших клубов есть рост, их больше семи», – сказал председатель совета директоров City Football Group Ферран Сориано.