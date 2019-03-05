Федун, Абрамович, Рыболовлев – в 20-ке богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Жаль только что двое из них владеют иностранными клубами.
Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список 20-и богатейших бизнесменов России. В него попали три футбольных функционера.
Десятую строчку занял владелец Роман Абрамович – владелец «Челси» (состояние – 12,4 миллиарда долларов). На 15 месте расположился руководитель «Спартака» Леонид Федун (8,7 миллиарда). 17 позицию занял владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 миллиарда).
- Первое место занял Леонид Михельсон – председатель правления компании «Новатэк», которая является партнером РФС.
- Журнал Forbes основан в 1917 году в США.
- Издание оценивает состояние бизнесменов с 1918 года.