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    Федун, Абрамович, Рыболовлев – в 20-ке богатейших бизнесменов России по версии Forbes

    Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список 20-и богатейших бизнесменов России. В него попали три футбольных функционера.

    Десятую строчку занял владелец Роман Абрамович – владелец «Челси» (состояние – 12,4 миллиарда долларов). На 15 месте расположился руководитель «Спартака» Леонид Федун (8,7 миллиарда). 17 позицию занял владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (6,8 миллиарда).

    • Первое место занял Леонид Михельсон – председатель правления компании «Новатэк», которая является партнером РФС.
    • Журнал Forbes основан в 1917 году в США.
    • Издание оценивает состояние бизнесменов с 1918 года.

    Источник: Forbes

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    05.03.2019 19:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 11:25

      Жаль только что двое из них владеют иностранными клубами.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 марта 2019, 11:18

      Мог бы поделиться Федун со спамом частью состояния...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 марта 2019, 00:27

      У Гинера все в офшорах, сколько у Миллера наверно знают только Путин и Медведев. А сколько у этих двух не знает ни кто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2019, 21:08

      не в деньгах счастье а в их количестве !!!!!!!!!! девиз бизнесменов и меценатов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +709

      VAD07 5 марта 2019, 20:25

      Бизнесмены это: Цукерберг, Гейтс, Безос и т.д. А это жульё и ворьё...

      3
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      Рейтинг: +269

      Vseok > VAD07 5 марта 2019, 20:30

      Согласен с тобой полностью!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:22

      Федун "...напролёт болтал о Лёньке Якобсоне,и смешно потел,стихи уча"...
      И только мудрый Миллер никогда не попадает ни в какие списки,потому что ему это не надо ! У него есть труба диаметром 800.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 марта 2019, 20:15

      Во Федун "заработал", но потратить их сам не успеет, а с собой не взять,
      нет багажника у деревянного бушлата.

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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 5 марта 2019, 19:59

      В чем то г и т л е р был прав.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 5 марта 2019, 19:43

      По моему большинству людей от этой новости, ни жарко, ни холодно.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > vka1970 5 марта 2019, 20:23

      Неужели не греют перспективы увеличения расходов на трансферы???

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Агасфер 6 марта 2019, 20:14

      Меня не греет отношение клуба к своим же болельщикам.
      Остальное лишь лирика для бедных.

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