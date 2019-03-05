Де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барселоной», мне сказали: «Попытайся выбить «Реал» из ЛЧ»

Хахах и всё таки он это сделал, выбил вместе с командой Реал) а Реал поуши, погряз в кризисе
Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, о чем его попросили в «Барселоне» при подписании контракта.
В январе каталонский клуб договорился с амстердамцами о переходе голландца после окончания сезона за 75 миллионов евро.
– Контактировали ли вы с «Барселоной» по поводу того, как себя вести в отношении болельщиков «Реала»? Что нужно делать, а чего нельзя.
– Нет, еще нет. Только во время подписания контракта с «Барселоной» они сказали: попытайся выбить «Реал». Это, конечно, было бы здорово для каталонцев.
– Вы смотрели матчи «Реала» и «Барселоны» в среду и субботу, чтобы быть максимально подготовленным к игре с мадридцами?
– В субботу я смотрел игру по телевизору. Не для того, чтобы анализировать «Реал». Хотя, конечно, я смотрел матч под другим углом, чем обычно, потому что нам предстоит играть с мадридцами. Но в основном я сидел на диване как болельщик. Мы до сих пор получаем хороший анализ соперника от персонала.
- Матч «Реал» – «Аякс» состоится сегодня, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В первой встрече мадридская команда победила со счетом 2:1.