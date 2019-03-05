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    Де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барселоной», мне сказали: «Попытайся выбить «Реал» из ЛЧ»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, о чем его попросили в «Барселоне» при подписании контракта.

    В январе каталонский клуб договорился с амстердамцами о переходе голландца после окончания сезона за 75 миллионов евро.

    – Контактировали ли вы с «Барселоной» по поводу того, как себя вести в отношении болельщиков «Реала»? Что нужно делать, а чего нельзя.

    – Нет, еще нет. Только во время подписания контракта с «Барселоной» они сказали: попытайся выбить «Реал». Это, конечно, было бы здорово для каталонцев.

    – Вы смотрели матчи «Реала» и «Барселоны» в среду и субботу, чтобы быть максимально подготовленным к игре с мадридцами?

    – В субботу я смотрел игру по телевизору. Не для того, чтобы анализировать «Реал». Хотя, конечно, я смотрел матч под другим углом, чем обычно, потому что нам предстоит играть с мадридцами. Но в основном я сидел на диване как болельщик. Мы до сих пор получаем хороший анализ соперника от персонала.

    • Матч «Реал» – «Аякс» состоится сегодня, 5 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В первой встрече мадридская команда победила со счетом 2:1.

    Источник: De Telegraaf

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    05.03.2019 18:47
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 6 марта 2019, 00:55

      Хахах и всё таки он это сделал, выбил вместе с командой Реал) а Реал поуши, погряз в кризисе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 21:10

      Попытайся. Но у тебя ничего не получится. Карманы переса не могут вылететь из лч

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 5 марта 2019, 21:06

      А что , в барселоне думают что он один будет играть против РЕАЛА?
      Попытайся.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > nelez 22 апреля 2019, 16:01

      уже попытался и вышибли твой среал что даже судейки не помогли )))))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 20:38

      Аякс конечно может воспользоваться нынешним положением дел в Реале.

      4
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 5 марта 2019, 19:56

      давай парень жги
      мы по тв хотим это видеть

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 марта 2019, 19:53

      Почему то не кому не удалось в течение трёх лет подряд,они как змея скользкие ,удачные или им везёт, я ва...уеваю как они так делают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 марта 2019, 19:42

      удачи парень тебе сегодня, первую игру хорошо нехватило удачи

      13
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > BAIv 5 марта 2019, 19:51

      он будет выдавать всё что может, молодой энергии много, вот и пусть на поле себя проявит.

      11
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 5 марта 2019, 19:38

      Реал спокойно их пройдет.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Димон Лебяга 5 марта 2019, 19:49

      должен проходить, а как получиться.. первая игра была веселая Аякс задорно играл

      11
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Димон Лебяга 5 марта 2019, 20:12

      Спокойно они прошли бы зенит, а вот с Аяксом спокойно не получается!

      4
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > Makaweli 11 марта 2019, 20:35

      да уж, взяли спокойно вылетели))

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:21

      этот реал можно победить.... удачи де йонгу

      10
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      Рейтинг: +67330

      portero > 84aivengo 5 марта 2019, 19:47

      в первой игре фарта чуток Аяксу недоставало

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 19:10

      Попробовал бы Аякс сегодня "сливочных" на вкус и сделал двойной сэндвич...

      9
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