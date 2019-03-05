Де Йонг: «Когда подписывал контракт с «Барселоной», мне сказали: «Попытайся выбить «Реал» из ЛЧ»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом» рассказал, о чем его попросили в «Барселоне» при подписании контракта.

В январе каталонский клуб договорился с амстердамцами о переходе голландца после окончания сезона за 75 миллионов евро.

– Контактировали ли вы с «Барселоной» по поводу того, как себя вести в отношении болельщиков «Реала»? Что нужно делать, а чего нельзя.

– Нет, еще нет. Только во время подписания контракта с «Барселоной» они сказали: попытайся выбить «Реал». Это, конечно, было бы здорово для каталонцев.

– Вы смотрели матчи «Реала» и «Барселоны» в среду и субботу, чтобы быть максимально подготовленным к игре с мадридцами?

– В субботу я смотрел игру по телевизору. Не для того, чтобы анализировать «Реал». Хотя, конечно, я смотрел матч под другим углом, чем обычно, потому что нам предстоит играть с мадридцами. Но в основном я сидел на диване как болельщик. Мы до сих пор получаем хороший анализ соперника от персонала.