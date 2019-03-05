Коллимор: «На месте Гвардиолы я бы предложил за ван Дейка Стоунса с Отаменди и 150 миллионов»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор порекомендовал «Манчестер Сити» купить защитника красных Вирджила ван Дейка. По словам британца, за голландского футболиста не жалко никаких денег.

«Я знаю, что Хосеп Гвардиола говорил, что летом у него в приоритете будет покупка защитника и полузащитника. Но если бы я был на его месте, первым человеком, которого я бы постарался приобрести, был Вирджил ван Дейк.

Я бы предложил за голландца Джона Стоунса и Николаса Отаменди плюс 150 миллионов фунтов стерлингов. И я бы не остановился, пока «Ливерпуль» не понял, что мое предложение слишком хорошее, чтобы отказаться.

Я знаю, что у Юргена Клоппа долгосрочный контракт, и что, если «Ливерпуль» не выиграет АПЛ, он, вероятно, не захочет продавать своих лучших игроков. Особенно своим конкурентам.

Но ван Дейк – один из тех невероятно одаренных спортсменов, который значительно улучшил бы любую оборону на планете земля. И если «Сити» захотят стать доминирующей силой, которую, по их словам, они хотя стать, то для них не составит труда приложить все усилия для покупки ван Дейка.

Ван Дейк должен стоить как минимум 175 миллионов фунтов. И, хотя легко опровергнуть такие заявления, как «лучший в мире», я действительно верю, что так и есть»,– написал Коллимор в своей колонке в Mirror.