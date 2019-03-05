Мещеряков – об обвинениях Нагорных в манипуляциях с допинг-пробами: «Кто-нибудь что-нибудь доказал?»

После событий в Австрии и Германии(святая -святых борьбы против допинга)все бывшие подозреваемые перестали быть таковыми.
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал новый состав совета, который был избран сегодня.
Одним из членов СД стал бывший заместителя министра спорта России Юрий Нагорных, который занимал этот пост с 2010-го по 2016 год.
– Я считаю, что наличие в составе Совета директоров Валерия Николаевича Филатова позволит нам более профессионально рассматривать и решать разные вопросы.
– Как возникла идея с возвращением Филатова в клуб?
– Акционеры клуба решили пригласить Филатова в Совет директоров, он был избран по итогам внеочередного заседания.
– Что можете сказать о кандидатуре Юрия Нагорных, который также вошел в совет директоров?
– Мы всегда приглашаем профессиональных людей, которые могут повысить уровень экспертности совета директоров.
– Не смутило, что его обвиняли в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады-2014 в Сочи?
– Кто-нибудь что-нибудь доказал? А еще мы отравили Скрипалей и ведем войну на Украине и делаем много других вещей, по словам людей из других стран. Вы во все это верите без доказательств?
– Но в конце 2017 года Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Нагорных от любого участия в Олимпиадах.
– Вся история с Олимпиадой в Сочи показывает, что там ничего не происходило. Просто есть люди, которые говорят что-то, преследуя собственные интересы. Никаких доказательств. Наоборот, в судебных инстанциях все якобы доказательства рассыпались. Что касается отстранения Нагорных от участия в Олимпиадах – тогда много кого отстранили, многих наших спортсменов просто бездоказательно убили. После этого они не являются великими спортсменами? Смотрите, что происходит и следите за фактами.