«Локомотив» попросил КДК отменить желтую карточку Денисову

Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, «Локомотив» направил в КДК просьбу об отмене второй желтую карточки полузащитника Игоря Денисова, полученной им в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал второе предупреждение Денисову.

После игры полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев заявил, что правила в том эпизоде нарушил он, а не Денисов. Вчера руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что хавбек действительно не трогал игрока самарцев.

«Московский «Локомотив» обратился к нам с просьбой об отмене второй жeлтой карточке Игоря Денисова. Завтра на заседании мы рассмотрим данное обращение», – сказал Григорьянц.