Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» попросил КДК отменить желтую карточку Денисову

    Как сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, «Локомотив» направил в КДК просьбу об отмене второй желтую карточки полузащитника Игоря Денисова, полученной им в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2).

    На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал второе предупреждение Денисову.

    После игры полузащитник железнодорожников Владислав Игнатьев заявил, что правила в том эпизоде нарушил он, а не Денисов. Вчера руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что хавбек действительно не трогал игрока самарцев.

    «Московский «Локомотив» обратился к нам с просьбой об отмене второй жeлтой карточке Игоря Денисова. Завтра на заседании мы рассмотрим данное обращение», – сказал Григорьянц.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2019 14:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:22

      Разобраться надо и вынести правильное решение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:12

      Если Денисову отменить, надо Игнатьеву дать. А вообще, там была так называемая "коробочка", в которой виноваты оба.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 марта 2019, 17:56

      Так не отменяются ЖК! Или в виде исключения? Или, наконец-то, поменяют регламент?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11