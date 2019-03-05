Okdiario: «Реал» готов платить Моуринью 18 миллионов в год. Тренер хочет вернуться в Мадрид

«Реал» рассматривает Жозе Моуринью как одного из кандидатов на пост главного тренера. Мадридский клуб готов предложить португальцу зарплату 18 миллионов евро в год. Об этом сообщил главный редактор испанской интернет-газеты Okdiario Эдуардо Инда.

«Реал» рассмотрел подписание Моуринью, который [в случае прихода в клуб] будет зарабатывать 18 миллионов евро за сезон.

Португальский тренер поставил два условия: сделать чистку состава и иметь все полномочия в спортивной сфере деятельности. Моуринью одержим идеей вернуться.

Единственное сомнение, которое есть у «Реала», – это то, что из тренерского штаба, который был у Моуринью в команде в свое время, практически никого не осталось. Но если Жозе вернется в Мадрид, его помощником и вторым тренером будет Хаби Алонсо, с которым у него замечательные отношения», – сказал Инда.