Okdiario: «Реал» готов платить Моуринью 18 миллионов в год. Тренер хочет вернуться в Мадрид

Тут и без Моуринью видно что в составе надо производить изменения.
«Реал» рассматривает Жозе Моуринью как одного из кандидатов на пост главного тренера. Мадридский клуб готов предложить португальцу зарплату 18 миллионов евро в год. Об этом сообщил главный редактор испанской интернет-газеты Okdiario Эдуардо Инда.
«Реал» рассмотрел подписание Моуринью, который [в случае прихода в клуб] будет зарабатывать 18 миллионов евро за сезон.
Португальский тренер поставил два условия: сделать чистку состава и иметь все полномочия в спортивной сфере деятельности. Моуринью одержим идеей вернуться.
Единственное сомнение, которое есть у «Реала», – это то, что из тренерского штаба, который был у Моуринью в команде в свое время, практически никого не осталось. Но если Жозе вернется в Мадрид, его помощником и вторым тренером будет Хаби Алонсо, с которым у него замечательные отношения», – сказал Инда.
- Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год.
- Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.