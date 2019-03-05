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    Okdiario: «Реал» готов платить Моуринью 18 миллионов в год. Тренер хочет вернуться в Мадрид

    «Реал» рассматривает Жозе Моуринью как одного из кандидатов на пост главного тренера. Мадридский клуб готов предложить португальцу зарплату 18 миллионов евро в год. Об этом сообщил главный редактор испанской интернет-газеты Okdiario Эдуардо Инда.

    «Реал» рассмотрел подписание Моуринью, который [в случае прихода в клуб] будет зарабатывать 18 миллионов евро за сезон.

    Португальский тренер поставил два условия: сделать чистку состава и иметь все полномочия в спортивной сфере деятельности. Моуринью одержим идеей вернуться.

    Единственное сомнение, которое есть у «Реала», – это то, что из тренерского штаба, который был у Моуринью в команде в свое время, практически никого не осталось. Но если Жозе вернется в Мадрид, его помощником и вторым тренером будет Хаби Алонсо, с которым у него замечательные отношения», – сказал Инда.

    • Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год.
    • Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

    Источник: Okdiario

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    05.03.2019 14:18
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:12

      Тут и без Моуринью видно что в составе надо производить изменения.

      1
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 5 марта 2019, 20:36

      Поработает пол года, заберёт за разрыв контракта лям 50 и уйдёт )

      2
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      Рейтинг: +140

      OlegMilleniumDaveBoiko198 5 марта 2019, 16:21

      Не совсем плохой вариант. Но временами кажется, что проблемы у Реала в игре после ухода из команды КриРо. Все-таки умел он иногда построить игру, а иногда и переломить ход игры.

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 5 марта 2019, 15:42

      Другого варианта нет, Переса все знают,что он три буквы))))

      1
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      Рейтинг: +748

      99-й 5 марта 2019, 14:59

      Риквием по реалу...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 14:47

      Единственное в чем согласен с Мауром-так в том,что нужна чистка состава "сливочным".
      Что касается назначения его на этот пост,то думаю зря.Если бы он смог переломить себя и перейти на игру атакуещего плана,а не ставить автобусы,то было бы круто.
      Нужно учесть его характер тоже.В Мадриде встретятся Рамос и Маур-это уже искра для большого пожара.
      Думаю не нужно Жозе в Реал.

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 14:58

      Тут голый бизнес,за Покетино нужно 39 млн отступных платить,да и не факт ,что у него получится.А Маур единственный ,кто гарантированно может дать результат в кратчайшие сроки.Да и не по карману Реалу долго ничего не выигрывать.

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > александр п 5 марта 2019, 15:09

      Давно прошли те времена, когда Моур мог гарантированно дать результат

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Чермындыр 5 марта 2019, 15:27

      А кто лучше его на сегодня?Кого можно привлечь Пересу.

      1
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > александр п 5 марта 2019, 15:48

      конте

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Nintendo8800 5 марта 2019, 15:51

      Сколько раз Конте выиграл ЛЧ? И что выиграл за пределами Италии?

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > александр п 5 марта 2019, 22:24

      Ну посмотрим за развитием событий)))

      1
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 > александр п 6 марта 2019, 10:45

      чемпион англии, кубок англии ... сборную хорошо тренировал, на чм проиграл только чемпионам немцам

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Nintendo8800 6 марта 2019, 10:51

      Всего два трофея за пределами Италии,и потом фиаско.

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 5 марта 2019, 14:25

      Ну ёт твою мать, а ну признавайтесь! сколько из этих 18 лямов будет платить бартомеу? все 18? кто гадит? за что мать вашу ! Почему не жена икарди, или батя неймара? почему вот это все млять

      5
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > DeStar 5 марта 2019, 14:47

      Ну про Бартомеу ты конечно насмешил)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 16:22

      ну не всегда ж быть серьёзным)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr > DeStar 5 марта 2019, 17:36

      Ну учитывая, что для Гончаренко, реал это ничтожество и размазня, не достойная его, то да, придётся мавра возвращать)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar > SarJr 5 марта 2019, 18:29

      Причем тут гончаренко?) из-за его побед над реалом , или он каким-то боком меня касается?)

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      Рейтинг: +37

      Centur10n 5 марта 2019, 14:19

      И гг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Centur10n 5 марта 2019, 14:48

      Что,су.ка,значит твой комментарий???

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 16:22

      аахаххаах

      2
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Киркинитидец 5 марта 2019, 22:25

      Ну я так и подумал)))

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