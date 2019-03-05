Овермарс: «Шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%»

Буду за аякс, но было бы интересно, если Реал попал бы на Барсу в сл раунде. Так что везде свои плюсы
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
«Конечно, мы полагаем, что у нас имеется все для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но счет первой встречи будет сильно нам мешать. По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20%, соответственно шансы «Реала» – 80 %.
Это будет очень сложный матч для «Аякса». Все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Особенно в данный момент, когда это единственный турнир, на победу в котором у них остались шансы», – сказал Овермарс.
- Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.
- Матч состоится сегодня, 5 марта, в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.