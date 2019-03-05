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    Овермарс: «Шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%»

    Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

    «Конечно, мы полагаем, что у нас имеется все для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но счет первой встречи будет сильно нам мешать. По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20%, соответственно шансы «Реала» – 80 %.

    Это будет очень сложный матч для «Аякса». Все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Особенно в данный момент, когда это единственный турнир, на победу в котором у них остались шансы», – сказал Овермарс.

    • Первая встреча завершилась победой мадридцев со счетом 2:1.
    • Матч состоится сегодня, 5 марта, в Мадриде. Начало – в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    05.03.2019 08:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 5 марта 2019, 14:32

      Буду за аякс, но было бы интересно, если Реал попал бы на Барсу в сл раунде. Так что везде свои плюсы

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 5 марта 2019, 13:29

      я думаю 50 на 50, даже с учетом домашнего проигрыша. тем более без рамоса)

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 11:07

      такой реал можно пройти .....

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 10:33

      Крута загнута. У аякса нет шансов, просто потому что это реал, а проиграть лч они не могут

      0
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      ...
      Рейтинг: +38

      NovV > SarJr 6 марта 2019, 09:32

      Хахаха

      0
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