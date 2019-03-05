Овермарс: «Шансы «Аякса» пройти «Реал» составляют 20%»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Конечно, мы полагаем, что у нас имеется все для того, чтобы нивелировать преимущество «Реала» и победить. Но счет первой встречи будет сильно нам мешать. По моему мнению, наши шансы выйти в четвертьфинал составляют 20%, соответственно шансы «Реала» – 80 %.

Это будет очень сложный матч для «Аякса». Все мы знаем, насколько для «Реала» важна Лига чемпионов. Особенно в данный момент, когда это единственный турнир, на победу в котором у них остались шансы», – сказал Овермарс.