Лига чемпионов. «Реал» примет «Аякс»

Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Реал».

Первый матч завершился победой мадридцев – 2:1.

Всего в истории двух клубов было 13 очных матчей. Восемь раз побеждал «Реал», четыре победы у «Аякса». Последняя – в октябре 1995 года (2:0). «Сливочные» не проигрывают голландской команде на протяжении семи встреч.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Реал». Начало в 23:00 по московскому времени.