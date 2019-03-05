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    Лига чемпионов. «Реал» примет «Аякс»

    Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Реал».

    Первый матч завершился победой мадридцев – 2:1.

    Всего в истории двух клубов было 13 очных матчей. Восемь раз побеждал «Реал», четыре победы у «Аякса». Последняя – в октябре 1995 года (2:0). «Сливочные» не проигрывают голландской команде на протяжении семи встреч.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Аякс» – «Реал». Начало в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2019 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 5 марта 2019, 19:56

      Не таких видали Реалцы,Реал с одной ногой в 1/6 финале

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 марта 2019, 10:27

      Надеюсь озорной и веселый Аякс пройдёт дальше этих вечно всем недовольных, рефлексирующих кокеток-мультимиллионеров из реала.
      Голландцы - хорошей травы и былтрой игры!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 5 марта 2019, 08:40

      Реал примет Аякс

      1
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