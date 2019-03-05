Модрич: «Аяксу» нечего терять. Нам предстоит тяжелейшая игра»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях перед ответным матчем» 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

«Не думаю, что «Аякс» предстанет другой командой. Я видел несколько их матчей. Они играют одинаково дома и в гостях. Уверен, что и сюда они приедут с той же самой идеей.

Как по мне, так «Аяксу» завтра почти нечего терять. Нас ждет опасная игра против молодой команды. Девяносто тяжелых минут. Нужно будет проявить терпение.

Не хочу никого выделять из игроков «Аякса». Сразу видно, что у них много одаренных футболистов на разных позициях», – заявил хорват.