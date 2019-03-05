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    Модрич: «Аяксу» нечего терять. Нам предстоит тяжелейшая игра»

    Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал об ожиданиях перед ответным матчем» 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса».

    «Не думаю, что «Аякс» предстанет другой командой. Я видел несколько их матчей. Они играют одинаково дома и в гостях. Уверен, что и сюда они приедут с той же самой идеей.

    Как по мне, так «Аяксу» завтра почти нечего терять. Нас ждет опасная игра против молодой команды. Девяносто тяжелых минут. Нужно будет проявить терпение.

    Не хочу никого выделять из игроков «Аякса». Сразу видно, что у них много одаренных футболистов на разных позициях», – заявил хорват.

    • Первый матч в Амстердаме завершился поражением «Аякса» (1:2).
    • Голландский клуб нанес 19 ударов, из них только семь – в створ, «Реал» бил 13 раз, но из них девять раз попадал в раму ворот.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    05.03.2019 06:27
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 5 марта 2019, 08:47

      Реал начал только недавно отходить от зависимости к Роналдо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 08:27

      Аякс способен преподнести сюрприз. Команда молодая, быстрая и дерзкая.

      1
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