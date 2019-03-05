«Динамо-Брест» грозит недопуск к Высшей лиге. Команда может переехать в чемпионат другой страны

Белорусская федерация футбола обязала «Динамо-Брест» выплатить «Неману» компенсацию в размере 400 тысяч долларов за трансфер игрока Павла Савицкого.

Руководитель брестского клуба Александр Зайцев не согласен с решением и уже знает, как поступить в случае недопуска команды к Высшей лиге.

– Вы ведь понимаете, что в Доме футбола на нынешнем этапе есть все основания не допустить «Динамо» к участию в чемпионате?

– Разумеется. Но я свою позицию обозначил четко: ноль рублей ноль копеек. Естественно, мы готовимся — и уже готовы к тому, что нас не допустят. Если так произойдет, то пусть федерация сама комментирует свой самосуд. Наш проект — тот редкий случай, когда в белорусский футбол вложены реальные средства, мы много создали и имеем большие планы. Но ее все это не волнует. Следовательно, сложно вести речь о том, что ее заботит развитие футбола.

– В какие еще инстанции готовы обращаться?

– Мы просто перейдем в чемпионат другой страны. Это работа не одного дня. Впрочем, думаю, до крайних мер не дойдет. Хотя такие варианты прорабатывали. Не стесняюсь об этом говорить. Мы отчаянно доказываем свою позицию. Но федерации нужно оставаться в рамках правового поля. И хотя бы без нарушений регламента проводить заседания арбитража, своих комитетов и так далее.