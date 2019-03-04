Маму игрока «Бордо» Калу похитили в Нигерии и требуют выкуп 41 тысячу

А мне нравится жить в РОССИИ!!
Мать полузащитника «Бордо» Самуэля Калу похитили в Нигерии, сообщает Sportinglife.ng. Она ехала на машине по дороге, где ее заблокировали злоумышленники и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение женщины неизвестно.
По словам Калу, похитители требуют выкуп в размере 41 тысячи долларов. Переговоры с преступниками идут с прошлой недели.
- 21-летний Калу в текущем сезоне Лиги 1 провел 16 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Калу вызывают в сборную Нигерии.