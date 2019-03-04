Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маму игрока «Бордо» Калу похитили в Нигерии и требуют выкуп 41 тысячу

    Мать полузащитника «Бордо» Самуэля Калу похитили в Нигерии, сообщает Sportinglife.ng. Она ехала на машине по дороге, где ее заблокировали злоумышленники и увезли в неизвестном направлении. Местонахождение женщины неизвестно.

    По словам Калу, похитители требуют выкуп в размере 41 тысячи долларов. Переговоры с преступниками идут с прошлой недели.

    • 21-летний Калу в текущем сезоне Лиги 1 провел 16 матчей, забил три гола, сделал две результативные передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
    • Калу вызывают в сборную Нигерии.

    Источник: Sportinglife.ng

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2019 22:58
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2019, 08:50

      А мне нравится жить в РОССИИ!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > афоня72 8 марта 2019, 15:55

      Это правильно,особенно когда выбора нет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11