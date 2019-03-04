Моуринью: «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, откуда я ушел с разочарованием»

Слили его игроки
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о чувствах при уходе из клуба. Португалец покинул британцев в декабре.
«Юнайтед» – единственный клуб, при уходе откуда я чувствовал разочарование. Я думал, чего еще мог достичь в команде. Другие же места работы я покидал с мыслью, что сделал все возможное», – сказал Моуринью beIN SPORTS.
- Португалец работал в «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
- Вместе с командой он взял трофей Лиги Европы.
- Следующим местом работы Моуринью может стать «Реал».