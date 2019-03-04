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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, откуда я ушел с разочарованием»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о чувствах при уходе из клуба. Португалец покинул британцев в декабре.

    «Юнайтед» – единственный клуб, при уходе откуда я чувствовал разочарование. Я думал, чего еще мог достичь в команде. Другие же места работы я покидал с мыслью, что сделал все возможное», – сказал Моуринью beIN SPORTS.

    • Португалец работал в «Юнайтед» с 2016 по 2018 год.
    • Вместе с командой он взял трофей Лиги Европы.
    • Следующим местом работы Моуринью может стать «Реал».

    Источник: beIN SPORTS

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    04.03.2019 20:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 5 марта 2019, 22:41

      Слили его игроки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 марта 2019, 01:30

      П..дрила, чуть всю команду не разрушил - это была его цель. Тот день, когда уволили Маура, был одним из лучших за несколько недель) Я радовался как ребёнок.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 марта 2019, 00:30

      пусть эти мысли никогда не покидают Маура,ибо в силу своего эгоизма виноват только он сам)

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 4 марта 2019, 22:02

      Ну, не ушел, а попросили уйти, это разные вещи

      4
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 4 марта 2019, 21:18

      главное что ушел, лично я обрадовался когда прочитал новость...

      6
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