Моуринью: «Реал»? Горжусь, что меня хочет вернуть бывший клуб»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, что может вернуться в клуб. Португалец гордится.

«Не вижу никаких проблем в возвращении в клуб, который нормально структурирован и имеет амбиции. Это повод для гордости, когда бывшая команда хочет тебя вернуть. «Реал» – культовый клуб», – считает тренер.