Моуринью: «Реал»? Горжусь, что меня хочет вернуть бывший клуб»

Торопись Жозе ,пока еще не выстроилась очередь.
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, что может вернуться в клуб. Португалец гордится.
«Не вижу никаких проблем в возвращении в клуб, который нормально структурирован и имеет амбиции. Это повод для гордости, когда бывшая команда хочет тебя вернуть. «Реал» – культовый клуб», – считает тренер.
- Португалец работал в Испании с 2010 по 2013 год.
- Вместе с командой он стал чемпионом страны.
- Последний клуб Моуринью – «Манчестер Юнайтед».