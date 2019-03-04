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    Моуринью: «Реал»? Горжусь, что меня хочет вернуть бывший клуб»

    Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал информацию, что может вернуться в клуб. Португалец гордится.

    «Не вижу никаких проблем в возвращении в клуб, который нормально структурирован и имеет амбиции. Это повод для гордости, когда бывшая команда хочет тебя вернуть. «Реал» – культовый клуб», – считает тренер.

    • Португалец работал в Испании с 2010 по 2013 год.
    • Вместе с командой он стал чемпионом страны.
    • Последний клуб Моуринью – «Манчестер Юнайтед».

    Источник: beIN SPORTS

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    04.03.2019 19:15
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 12:21

      Торопись Жозе ,пока еще не выстроилась очередь.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 4 марта 2019, 20:57

      Размечтался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 19:41

      В летнее ТО будет не только движуха известных игроков в другие клубы, но и также тренеров.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 4 марта 2019, 19:39

      Если перейдет он накалит обстановку до предела,грязная игра,драки итд.Но в игре Реал не прибавит,имхо.

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 19:36

      неееет

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 марта 2019, 19:31

      ты окончательно похоронишь клуб

      1
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