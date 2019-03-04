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    Адвокат Кокорина – о травме игрока в СИЗО: «Сегодня сожгли, а завтра отрежут»

    Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал информацию, что форвард получил ожог в СИЗО «Бутырка». Зенитовец проходил процедуру электрофореза.

    «Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чeм-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог», – опасается Ромашов.

    • Электрофорез – процедура, которая позволяет посредством электрического явления доставлять лекарственные препараты во внутрь тканей человеческого организма.
    • В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля, а затем – до 8 апреля. Все четверо обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».

    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2019 19:58
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 19:30

      Какая то беспомощность во всем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 5 марта 2019, 09:37

      Кокорин не знал где ручку покрутить и убавить ,или вообще отключить, может у него болевой порог низкий вот и горел.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Milaninho 5 марта 2019, 07:04

      А после завтра могут и что-нибудь вставить не туда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 5 марта 2019, 06:48

      Никак не жалко его, сам виноват в том что происходит с ним. Я надеюсь послужит уроком ему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 5 марта 2019, 01:37

      Спасибо, посмеялся!

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 01:30

      Если инвалидом сделают, то может отвяжутся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 4 марта 2019, 22:59

      Адвокат---ты что совсем дурак или 50-50

      1
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 4 марта 2019, 22:18

      Да и х*й на него... что вообще писать что о нем, что о втором... плевать просто на них...

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 4 марта 2019, 22:08

      а нельзя ли как -нибудь, сему "адвокату" язык прижечь?? а потом отрезать??

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero > кошмарик 5 марта 2019, 09:41

      от некоторых из них бывает толк , но большинство балаболы

      11
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 марта 2019, 21:53

      А что прижигали-то? И что отрежут?

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Старикан 5 марта 2019, 09:35

      на колено так понимаю делали, и с чем то переборщили.

      12
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      Рейтинг: +67330

      portero > Старикан 5 марта 2019, 09:39

      в клинике обычно показываю , если сильно будет жечь убавь регулятором

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