Адвокат Кокорина – о травме игрока в СИЗО: «Сегодня сожгли, а завтра отрежут»

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал информацию, что форвард получил ожог в СИЗО «Бутырка». Зенитовец проходил процедуру электрофореза.

«Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чeм-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог», – опасается Ромашов.