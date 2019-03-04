Адвокат Кокорина – о травме игрока в СИЗО: «Сегодня сожгли, а завтра отрежут»

Какая то беспомощность во всем.
Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов прокомментировал информацию, что форвард получил ожог в СИЗО «Бутырка». Зенитовец проходил процедуру электрофореза.
«Вот так Саша проходит курс лечения. Единственная выгода, которую можно извлечь из этого – сохранить ногу. Мы решили опубликовать это не для того, чтобы кого-то в чeм-то уличить, а для того, чтобы больше врачи этого не допустили. Сегодня они сожгли, а завтра отрежут, не дай бог», – опасается Ромашов.
- Электрофорез – процедура, которая позволяет посредством электрического явления доставлять лекарственные препараты во внутрь тканей человеческого организма.
- В октябре Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 5 декабря суд продлил их содержание под стражей до 8 февраля, а затем – до 8 апреля. Все четверо обвиняются по статьям «Побои» и «Хулиганство».