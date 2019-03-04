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    «Барселона» расторгла контракт с Сампером. Игрок может перейти в «Виссел Кобэ»

    «Барселона» на официальном сайте объявила об уходе из клуба полузащитника Серхи Сампера. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

    Как сообщает Sport.es, 24-летний футболист близок к переходу в «Виссел Кобэ». По информации издания, испанец подпишет четырехлетний контракт. За японский клуб выступает бывший капитан каталонцев Андрес Иньеста.

    • Сампер – воспитанник «Барселоны». Он защищал цвета сине-гранатовых с января 2018 года.
    • Хавбек провел за каталонскую команду 13 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    04.03.2019 15:26
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