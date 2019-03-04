«Барселона» расторгла контракт с Сампером. Игрок может перейти в «Виссел Кобэ»

«Барселона» на официальном сайте объявила об уходе из клуба полузащитника Серхи Сампера. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Как сообщает Sport.es, 24-летний футболист близок к переходу в «Виссел Кобэ». По информации издания, испанец подпишет четырехлетний контракт. За японский клуб выступает бывший капитан каталонцев Андрес Иньеста.