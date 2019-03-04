Айртон: «Тренер просил подать в штрафную, но Глушаков решил пробить»

Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Бразилец прокомментировал исполнение штрафного удара, право на который красно-белые получили перед самым финальным свистком.

«Я не подходил бить штрафной. Желание было у Дениса Глушакова, он чувствовал уверенность в своих силах. Тренер просил подать в штрафную, но Денис принял решение пробить. Это игровой момент. Жаль, что не забили гол.

Первая игра после сборов, мы все устали, но не потому что нет сил, а потому что наша задача была прессинговать, не давать дышать сопернику. У нас впереди много игр. Надеемся, будем играть только лучше», – сказал Айртон.