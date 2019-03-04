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    Айртон: «Тренер просил подать в штрафную, но Глушаков решил пробить»

    Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

    Бразилец прокомментировал исполнение штрафного удара, право на который красно-белые получили перед самым финальным свистком.

    «Я не подходил бить штрафной. Желание было у Дениса Глушакова, он чувствовал уверенность в своих силах. Тренер просил подать в штрафную, но Денис принял решение пробить. Это игровой момент. Жаль, что не забили гол.

    Первая игра после сборов, мы все устали, но не потому что нет сил, а потому что наша задача была прессинговать, не давать дышать сопернику. У нас впереди много игр. Надеемся, будем играть только лучше», – сказал Айртон.

    • «Спартак» набрал 29 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице.
    • Отставание москвичей от лидирующего «Зенита» выросло до восьми очков.

    Источник: «Чемпионат»

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    04.03.2019 13:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 4 марта 2019, 21:31

      В этом и состоит игровая дисциплина. Кто-то пенальти идёт бить схватив мяч и ничего не слыша, кто- то не отрабатывает в обороне, кто-то не добежал, кто-то не поборолся за мяч. Денис просто пробил по воротам вместо подачи. И тренера послал и чуда не сотврил. И это только маленький эпизод из действий капитана, который случайно всплыл на поверхность.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 20:14

      Жаль не было Фернандо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 14:44

      Опять Глушак виноват. Вчера жена обокрала, сегодня пробил не туда...

      0
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 марта 2019, 14:27

      Чемпионат еще не успел возобновиться, а игроки Спартака уже устали...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33671

      VVM1964 4 марта 2019, 14:18

      " Желание было у Дениса Глушакова, он чувствовал уверенность в своих силах "
      - это не уверенность в собственных силах , а чрезмерная САМОУВЕРЕННОСТЬ , ни на чем не основанная ((( , а Айртон рискует - посмел " дышать " в сторону " короля " )))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 4 марта 2019, 14:08

      Дениска решил сплавить ещё одного тренера?

      2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 4 марта 2019, 13:49

      как всегда глушак поперек тренера....

      5
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