Айртон: «Тренер просил подать в штрафную, но Глушаков решил пробить»

В этом и состоит игровая дисциплина. Кто-то пенальти идёт бить схватив мяч и ничего не слыша, кто- то не отрабатывает в обороне, кто-то не добежал, кто-то не поборолся за мяч. Денис просто пробил по воротам вместо подачи. И тренера послал и чуда не сотврил. И это только маленький эпизод из действий капитана, который случайно всплыл на поверхность.
Защитник «Спартака» Айртон Лукас поделился впечатлениями после матча 18-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Бразилец прокомментировал исполнение штрафного удара, право на который красно-белые получили перед самым финальным свистком.
«Я не подходил бить штрафной. Желание было у Дениса Глушакова, он чувствовал уверенность в своих силах. Тренер просил подать в штрафную, но Денис принял решение пробить. Это игровой момент. Жаль, что не забили гол.
Первая игра после сборов, мы все устали, но не потому что нет сил, а потому что наша задача была прессинговать, не давать дышать сопернику. У нас впереди много игр. Надеемся, будем играть только лучше», – сказал Айртон.
- «Спартак» набрал 29 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице.
- Отставание москвичей от лидирующего «Зенита» выросло до восьми очков.