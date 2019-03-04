Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гари Невилл – «Ливерпулю»: «Вылетите из Лиги чемпионов, это пойдет вам на пользу»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что «Ливерпулю» стоит вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за золото АПЛ.

    «Я всегда считал, что для победы в Премьер-лиге «Ливерпулю» нужен свободный календарь. Поэтому я скажу это: вылетите от «Баварии». Это звучит безумно, ведь нельзя выходить на поле с мыслями о поражении. Но я действительно уверен, что «Ливерпулю» это пойдет на пользу», – сказал Невилл.

    • Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась ничьей 0:0.
    • По итогам 29 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

    Источник: 101 Great goals

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2019 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 марта 2019, 17:43

      В этом сезоне очевидных фаворитов в ЛЧ нет. Все большие клубы в общем, переживают не лучшие времена, в том числе и Бавария! Поэтому у Ливерпуля есть шанс побороться в этом году за более престижный трофей, чем Чемпионство в АПЛ. Удачи!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Fin035 4 марта 2019, 23:15

      Только вот с момента взятия АПЛ у Ливерпуля прошло больше времени, чем с победы в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 16:01

      Мысли верные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 12:38

      Здравый смысл есть в этом.. Для Ливера помоему чемпионство щас важнее..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11