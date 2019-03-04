Гари Невилл – «Ливерпулю»: «Вылетите из Лиги чемпионов, это пойдет вам на пользу»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что «Ливерпулю» стоит вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за золото АПЛ.

«Я всегда считал, что для победы в Премьер-лиге «Ливерпулю» нужен свободный календарь. Поэтому я скажу это: вылетите от «Баварии». Это звучит безумно, ведь нельзя выходить на поле с мыслями о поражении. Но я действительно уверен, что «Ливерпулю» это пойдет на пользу», – сказал Невилл.