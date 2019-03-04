Гари Невилл – «Ливерпулю»: «Вылетите из Лиги чемпионов, это пойдет вам на пользу»

В этом сезоне очевидных фаворитов в ЛЧ нет. Все большие клубы в общем, переживают не лучшие времена, в том числе и Бавария! Поэтому у Ливерпуля есть шанс побороться в этом году за более престижный трофей, чем Чемпионство в АПЛ. Удачи!
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил мнение, что «Ливерпулю» стоит вылететь из Лиги чемпионов ради борьбы за золото АПЛ.
«Я всегда считал, что для победы в Премьер-лиге «Ливерпулю» нужен свободный календарь. Поэтому я скажу это: вылетите от «Баварии». Это звучит безумно, ведь нельзя выходить на поле с мыслями о поражении. Но я действительно уверен, что «Ливерпулю» это пойдет на пользу», – сказал Невилл.
- Матч «Бавария» – «Ливерпуль» состоится 13 марта в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась ничьей 0:0.
- По итогам 29 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.