ESPN: Суарес посоветовал «Ливерпулю» купить форварда «Сельты» Гомеса

Нападающий «Сельты» Максимилиано Гомес может перейти в «Ливерпуль», сообщает ESPN.

По сведениям издания, форвард «Барселоны» Луис Суарес посоветовал бывшему клубу подписать своего соотечественника в летнее трансферное окно.

За Гомеса «Ливерпулю» придется заплатить не менее 35 миллионов фунтов (41 млн евро). Конкуренцию мерсисайдцам готов составить «Челси».