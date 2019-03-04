ESPN: Суарес посоветовал «Ливерпулю» купить форварда «Сельты» Гомеса

Нападающий «Сельты» Максимилиано Гомес может перейти в «Ливерпуль», сообщает ESPN.
По сведениям издания, форвард «Барселоны» Луис Суарес посоветовал бывшему клубу подписать своего соотечественника в летнее трансферное окно.
За Гомеса «Ливерпулю» придется заплатить не менее 35 миллионов фунтов (41 млн евро). Конкуренцию мерсисайдцам готов составить «Челси».
- В текущем сезоне 22-летний Гомес сыграл 24 матча в составе «Сельты», забил девять голов и сделал пять результативных передач.
- Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.