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    ESPN: Суарес посоветовал «Ливерпулю» купить форварда «Сельты» Гомеса

    Нападающий «Сельты» Максимилиано Гомес может перейти в «Ливерпуль», сообщает ESPN.

    По сведениям издания, форвард «Барселоны» Луис Суарес посоветовал бывшему клубу подписать своего соотечественника в летнее трансферное окно.

    За Гомеса «Ливерпулю» придется заплатить не менее 35 миллионов фунтов (41 млн евро). Конкуренцию мерсисайдцам готов составить «Челси».

    • В текущем сезоне 22-летний Гомес сыграл 24 матча в составе «Сельты», забил девять голов и сделал пять результативных передач.
    • Суарес выступал за «Ливерпуль» с 2011 по 2014 год.

    Источник: ESPN

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    04.03.2019 11:46
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