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    Каррагер: «Ван Дейка должны признать лучшим футболистом года»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника мерсисайдской команды Вирджила ван Дейка.

    «Ван Дейк играет невероятно. Я считаю, его должны признать лучшим футболистом года. Возможно, еще рано судить об этом, но «Эвертон» обыграл бы «Ливерпуль», не будь на поле ван Дейка. Он выглядит как мужчина, который играет с детьми. Играет против лучших футболистов Европы, но ему все дается легко. И ситуация выглядит так, будто ван Дейк может еще прибавить», – сказал Каррагер.

    • 27-летний ван Дейк в текущем сезоне сыграл 34 матча в составе «Ливерпуля», забил три гола и сделал две результативные передачи.
    • По итогам 29 туров красные занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.

    Источник: Sky Sports

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    04.03.2019 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:44

      Согласен с Каррагером ,защитник надежный и жесткий.

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 марта 2019, 10:37

      Да, в АПЛ такого защитника больше точно нет, очень грамотно играет как правильно сказал Карагер как против детей.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:47

      Бесспорно, защитник очень высоко уровня в прямом и переносном смысле. Столп обороны Ливера и в нападении при стандартах хорош.

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