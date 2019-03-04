Каррагер: «Ван Дейка должны признать лучшим футболистом года»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника мерсисайдской команды Вирджила ван Дейка.

«Ван Дейк играет невероятно. Я считаю, его должны признать лучшим футболистом года. Возможно, еще рано судить об этом, но «Эвертон» обыграл бы «Ливерпуль», не будь на поле ван Дейка. Он выглядит как мужчина, который играет с детьми. Играет против лучших футболистов Европы, но ему все дается легко. И ситуация выглядит так, будто ван Дейк может еще прибавить», – сказал Каррагер.