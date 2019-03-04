Каррагер: «Ван Дейка должны признать лучшим футболистом года»

Согласен с Каррагером ,защитник надежный и жесткий.
Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением об игре защитника мерсисайдской команды Вирджила ван Дейка.
«Ван Дейк играет невероятно. Я считаю, его должны признать лучшим футболистом года. Возможно, еще рано судить об этом, но «Эвертон» обыграл бы «Ливерпуль», не будь на поле ван Дейка. Он выглядит как мужчина, который играет с детьми. Играет против лучших футболистов Европы, но ему все дается легко. И ситуация выглядит так, будто ван Дейк может еще прибавить», – сказал Каррагер.
- 27-летний ван Дейк в текущем сезоне сыграл 34 матча в составе «Ливерпуля», забил три гола и сделал две результативные передачи.
- По итогам 29 туров красные занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко.