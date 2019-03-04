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    Кержаков: «Краснодар» и «Спартак» – более серьезные конкуренты для «Зенита»

    Экс-форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    «По той игре, которую показали команды, никого бы не сбрасывал со счетов. ЦСКА бы поставил ниже, но никого не буду исключать. «Краснодар» и «Спартак» – более серьезные конкуренты для «Зенита», – сказал Кержаков.

    По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в активе. Далее идут «Краснодар» (34), ЦСКА (30), «Спартак» (29) и «Локомотив» (29).

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.03.2019 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:42

      Конкурентов много и это сделает концовку чемпионата интересной.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 14:45

      Уфу тоже нужно драть, а не шапками закидывать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 4 марта 2019, 14:42

      Кто из первой пятёрки меньше накосячит, тот и станет чемпионом

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 4 марта 2019, 11:42

      По вчерашней игре Спартака и Краснодара трудно делать выводы. Начиная со второй половыны первого тайма обе команды играли в футбол "бей-беги". Не понравилась ни одна, ни другая команда.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Kollljan 4 марта 2019, 12:18

      Смотри Зенит и восхищайся )))

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Kollljan 4 марта 2019, 15:40

      А мне Краснодар понравился.Очень красивые комбинации разыгрывали, в стенку играли.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:22

      По одной игре и такие выводы. Вот так Саня и жён себе , наверное выбирал ?...

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