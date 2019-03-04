Кержаков: «Краснодар» и «Спартак» – более серьезные конкуренты для «Зенита»

Экс-форвард сборной России Александр Кержаков поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«По той игре, которую показали команды, никого бы не сбрасывал со счетов. ЦСКА бы поставил ниже, но никого не буду исключать. «Краснодар» и «Спартак» – более серьезные конкуренты для «Зенита», – сказал Кержаков.

По итогам 18 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 37 очками в активе. Далее идут «Краснодар» (34), ЦСКА (30), «Спартак» (29) и «Локомотив» (29).