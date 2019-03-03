Клопп: «Кто хочет возглавлять таблицу в начале марта? Еще много игр»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

О матче

Я уже знаю, что скажут эксперты в студиях: в таких ситуациях, как сегодня, нужно разбираться с соперником.

Чтобы быть успешным в футболе, нужна стабильность. Сегодня мы были лучше. Ветер не помогал, а он был сильным. Нужно быть готовым к борьбе за подборы. У нас было пять или шесть моментов, но Пикфорд или защитники не давали их реализовать. Не думаю, что они создали реальные моменты. Не идеально, но вполне хорошо – получить очко в игре с «Эвертоном». Это всегда успех, потому что это один из самых сложных выездных матчей сезона.

О лидерстве «Сити»

Преследование – это абсолютно нормально. Кто хочет возглавлять таблицу в начале марта? Это хорошо, но еще много игр. Я смотрел Match of the Day вчера и видел, как они «Ман Сити» радовались [после игры с «Борнмутом»]. У них было 900 моментов, и они забили один гол от чужой ноги. Нужно быть готовым к таким моментам.