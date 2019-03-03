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    Клопп: «Кто хочет возглавлять таблицу в начале марта? Еще много игр»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

    О матче

    Я уже знаю, что скажут эксперты в студиях: в таких ситуациях, как сегодня, нужно разбираться с соперником.

    Чтобы быть успешным в футболе, нужна стабильность. Сегодня мы были лучше. Ветер не помогал, а он был сильным. Нужно быть готовым к борьбе за подборы. У нас было пять или шесть моментов, но Пикфорд или защитники не давали их реализовать. Не думаю, что они создали реальные моменты. Не идеально, но вполне хорошо – получить очко в игре с «Эвертоном». Это всегда успех, потому что это один из самых сложных выездных матчей сезона.

    О лидерстве «Сити»

    Преследование – это абсолютно нормально. Кто хочет возглавлять таблицу в начале марта? Это хорошо, но еще много игр. Я смотрел Match of the Day вчера и видел, как они «Ман Сити» радовались [после игры с «Борнмутом»]. У них было 900 моментов, и они забили один гол от чужой ноги. Нужно быть готовым к таким моментам.

    • «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу с 71 очком.
    • «Ливерпуль» с 70 очками идет вторым.

    Источник: BBC

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    03.03.2019 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 14:11

      До окончания чемпионата еще два месяца и выиграет АПЛ тот у кого останется больше сил.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 08:16

      Блин, клоппик.. Че ты несёшь.. Была возможность отрыв 7 очков сделать,не помню уже когда - то ли в конце декабря, то ли в январе.. Прое..ли..
      Так что че рассуждать кто хочет кто не хочет..
      Мансити вот почему то хочет..

      2
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 4 марта 2019, 01:57

      1 очко вообще не разрыв. Интрига огромная, если Ливер не сольет пару игр.

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