Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

— Не могу сказать, что за игру стыдно. Играли, старались доминировать в прессинге и владении. Цифр пока не знаю, но в целом, думаю, с этим заданием мои игроки справились. Не справились с тем, чтобы забить второй гол. Каждая ничья — это как проигрыш. Хотя, конечно, «Краснодар» — хорошая команда, которая борется за чемпионство, как и мы. Результатом я недоволен.

— Почему Глушаков остался в запасе? С чем связана замена Ломовицкого?

— Начну не с Глушакова. У нас достаточно футболистов на одну позицию — их трое. Все они достойны играть, как и Глушаков. Я посчитал нужным выбрать вариант Зобнин — Гулиев а Денис должен был усилить во втором тайме. Он усилил даже за то время, что получил. Что касается Ломовицкого, то я планировал его менять во втором тайме, видел, что он получил микроповреждение. Мне не совсем понравилось, как он сыграл в некоторых эпизодах.

— Что произошло с Рассказовым в концовке?

— Я бы не спрашивал, что произошло. Обыкновенная усталость. Игрок, который не ошибается на такой усталости, обладает высоким мастерством. Рассказов только стремится к этому.

— Не боялись брать высокий темп против «Краснодара», который находится в лучшем игровом тонусе?

— Это наши принципы игры, от которых мы не будем отходить. Вы будете видеть нас такой агрессивный футбол в отборе в каждом матче.

«Спартак» с 29 очками идет четвертым.

«Краснодар» с 34 очками идет вторым.

Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура