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    Кононов: «Каждая ничья – это как проигрыш. Результатом игры с «Краснодаром» я недоволен»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

    — Не могу сказать, что за игру стыдно. Играли, старались доминировать в прессинге и владении. Цифр пока не знаю, но в целом, думаю, с этим заданием мои игроки справились. Не справились с тем, чтобы забить второй гол. Каждая ничья — это как проигрыш. Хотя, конечно, «Краснодар» — хорошая команда, которая борется за чемпионство, как и мы. Результатом я недоволен.

    — Почему Глушаков остался в запасе? С чем связана замена Ломовицкого?

    — Начну не с Глушакова. У нас достаточно футболистов на одну позицию — их трое. Все они достойны играть, как и Глушаков. Я посчитал нужным выбрать вариант Зобнин — Гулиев а Денис должен был усилить во втором тайме. Он усилил даже за то время, что получил. Что касается Ломовицкого, то я планировал его менять во втором тайме, видел, что он получил микроповреждение. Мне не совсем понравилось, как он сыграл в некоторых эпизодах.

    — Что произошло с Рассказовым в концовке?

    — Я бы не спрашивал, что произошло. Обыкновенная усталость. Игрок, который не ошибается на такой усталости, обладает высоким мастерством. Рассказов только стремится к этому.

    — Не боялись брать высокий темп против «Краснодара», который находится в лучшем игровом тонусе?

    — Это наши принципы игры, от которых мы не будем отходить. Вы будете видеть нас такой агрессивный футбол в отборе в каждом матче.

    • «Спартак» с 29 очками идет четвертым.
    • «Краснодар» с 34 очками идет вторым.

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 22:30
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1126

      richi 4 марта 2019, 16:03

      Спартак играл хорошо, но если бы не судья, не было бы и ничьей. Краснодар сейчас сильней.

      -1
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      Рейтинг: +6913

      батог 4 марта 2019, 13:54

      Стартовый состав был очень интересным, но был один большой вопрос, не знаю может быть останется, правый фланг - молодежь! Я не против молодежи, но не сразу двух или трех ставить, тем более в таком матче. У них много невынужденных ошибок, то есть отсутствие опыта. А в целом неплохо, тем более для начала 2 части. РС. А Глушака хватает на полчаса, что бы там Конан не говорил!

      3
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      Рейтинг: +1847

      mahan 4 марта 2019, 12:55

      Спартаку повезло в игре с Краснодаром, ладно хоть ничья. Играли отвратительно, каждый пытался идти в обводки сразу на 3-4 игроков. Командной игры ноль. Что касается Ханни, до сих пор не понимаю, что он делает в команде и за, что его хвалят. Ни одного навеса, ни одного острого паса, вечно лез в обводки и терял мяч. Лучше бы оставили в команде до конца сезона Самедова. Очень жду возвращения Жиго, Боккетти полный ноль. И, что происходит с футболистами, они дальними ударами не могут попасть в створ ворот.

      0
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 4 марта 2019, 11:17

      Краснодар казался лучше лишь количеством ударов по воротам и попаданием в штанги и перекладины (здесь они вообще впереди планеты всей)) а вот Спартак удивил - вообще ни одного дальнобойного удара, что вы там тренируете, ежедневные обнимашки? где прицельные удары? у нас вообще нападающие есть с хорошо поставленным ударом с двух ног? ну или хотя бы с одной?

      2
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      Рейтинг: +11242

      alp 4 марта 2019, 10:54

      да да... ничья в нашу пользу ))

      1
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      Рейтинг: +42

      Баден 4 марта 2019, 07:50

      Смешно.Радоваться вам надо очку.С реализацией у Краснодара все плохо,надо улучшать,тогда и соперников в России не будет

      2
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 4 марта 2019, 07:06

      снова свинорылые отскочили. да чего же фартовый свинарник.

      1
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 марта 2019, 06:28

      Опять ты опоздал анандрейка, все давно уже наспускали на твой ромбик,,а ты только прибежел из садика....

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 марта 2019, 07:56

      Хорошо ты чмокаешь спермой. Глотай уже и в садик на горшок. Или мамка занята задом?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 01:03

      Скажи лучше, что повезло, что отскочил. Краснодар делал в вагей штрафной что хотел. Проходной двор, однако.

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 4 марта 2019, 05:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ладно, набрал уже в рот , так глотай, опарышь.

      -4
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 марта 2019, 06:20

      Эк ты отплевываясь бомжевой спермой огрызаешься, спермоприемник свинорылый. Ну давай еще разок пустим тебя по кругу....

      0
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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 марта 2019, 07:58

      Да, смотрел как жирные прыщавые свиньи лизали друг другу анусы. Питерской спермой друг друга мазали.

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      Рейтинг: -546

      massaboss > БуРЖуЙ 5 марта 2019, 08:00

      Сам то поди и не знаешь от кого из бомжей тебя мамка выпердила...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 4 марта 2019, 00:14

      Олег Георгиевич, а где обещанная комбинационная игра???
      Вот у Краснодара была видна комбинационная игра, особенно при забитом мяче. А где у вас такая игра?
      Почему ваши игроки не знают, что делать с мячом? Почему нет хороших дальних ударов???

      4
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > Владислав Vlad 4 марта 2019, 00:22

      а дальние удары наносить, видимо, некому, поучить бить с разных точек по пустым воротам - могут, и то, не все попадают...

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > JTherry 4 марта 2019, 00:31

      Вообще удивительно, вроде бы и отдыхали и тренировались, а по воротам попасть не могут.) Такое чувство, что на тренировках только в Квадрат играют.

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Владислав Vlad 4 марта 2019, 11:37

      Видно,что команда не имеет игрового тонуса.Посмотрим,что будет дальше.Матч с Уралом должен прояснить ситуацию.А Краснодар и Байер , который в лидирующей группе Бундеслиги,возил, они в порядке.Спартак пока сыгрывается, но даже по игре было видно,что Краснодару тяжело было находить свободные зоны, поэтому и моментов у ворот Селихова было мало.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Александр Агеев 4 марта 2019, 20:26

      Ну, я бы не сказал, что у Краснодара было мало моментов.
      40-я минута - Классон пробил, мяч задел Джикию и ушёл на угловой. 47-я минута - Классон пробил в штангу, 51-я минута - удар головой, мяч проходит чуть выше, 61-я минута - Классон подставляет ногу - мяч проходит рядом со штангой, 71-я минута - Вандерсон пробил рядом со штангой, 75-я минута - Ольсон не попадает по мячу из выгодной позиции, 89-я минута - перекладина спасает Спартак.
      По твоему это мало?)

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      Рейтинг: +28517

      JTherry 4 марта 2019, 00:10

      ни Ломовицкий, ни Рассказов не понравились, оба выпадали из командной игры, переволновались... и гол забили не при помощи коротких передач, а как раз наоборот, длинного паса, Айртон - в полном порядке)))

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