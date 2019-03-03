Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

«Все окей. Сложная игра по разным причинам и сложный соперник. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал. Это игра, которую было сложно контролировать. У нас было три или четыре момента – у Салаха и Фабиньо. Не помню, чтобы у «Эвертона» были моменты. Счет 0:0, и мы продолжили нашу серию без поражений с ними. Не точно то, что мы хотели, но это была сложная игра.

Мы должны принимать ситуацию такой, какая она есть. Теперь у нас «Бернли» на «Энфилде». Всего в 400 ярдах отсюда, но это будет абсолютно другая игра. Мы должны показать стабильность и бороться за результат», – сказал Клопп.