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    Клопп – после ничьей с «Эвертоном»: «Ветер дул со всех сторон и никому не помогал»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:0).

    «Все окей. Сложная игра по разным причинам и сложный соперник. Ветер дул со всех сторон и никому не помогал. Это игра, которую было сложно контролировать. У нас было три или четыре момента – у Салаха и Фабиньо. Не помню, чтобы у «Эвертона» были моменты. Счет 0:0, и мы продолжили нашу серию без поражений с ними. Не точно то, что мы хотели, но это была сложная игра.

    Мы должны принимать ситуацию такой, какая она есть. Теперь у нас «Бернли» на «Энфилде». Всего в 400 ярдах отсюда, но это будет абсолютно другая игра. Мы должны показать стабильность и бороться за результат», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» после этого матча остался на втором месте в таблице с 70 очками.
    • «Манчестер Сити» стал чистым лидером турнира с 71 очком.

    Источник: BBC

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    03.03.2019 21:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 13:55

      Юрген ,ветер здесь неуместен.

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