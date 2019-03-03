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    Селихов, Зе Луиш, Луис Адриано – в стартовом составе «Спартака»; Классон, Вандерсон, Сулейманов выйдут с первых минут у «Краснодара»

    «Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Рассказов, Айртон, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов.

    Встреча «Спартак» – «Краснодар» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    03.03.2019 17:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 21:32

      Много ошибок у Краснодара, Спартак пожалел нас. А так игра смотрелась.Моментов с обеих сторон предостаточно, реализация хромает.

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2019, 19:18

      Есть!!!
      Начало положено!
      Спартак в перёд!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 3 марта 2019, 18:52

      Драли мы этот Краснодар и драть будем!
      Спартак в перёд!
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 3 марта 2019, 18:45

      Как, а "любимец" публики №8 на скамейке???
      Кононов - готов к игре, но по другим причинам на скамейке.
      Началась "дипломатия"?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 3 марта 2019, 18:43

      СПАРТАК УДАЧИ И ПОБЕДЫ

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 марта 2019, 18:13

      удачи краснодару.... пусть сулейманов забьет победный

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > 84aivengo 3 марта 2019, 18:16

      Я ставил 1:1. ))) Пусть порадуют игрой, а там видно будет, кто сильнее и удачливее.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 19:21

      Куды это Саша пропал?
      Никак игрой увлекся?

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 19:23

      Он был на нашей базе. Можешь в профиль зайти и посмотреть. А сейчас все смотрим Спартак-Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 3 марта 2019, 19:34

      Без Мамоши и Краснодар не Краснодар.....получат....

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 3 марта 2019, 19:36

      Посмотрим. Игра у них есть, а вот скамейка короткая сейчас.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 18:03

      почему у быков сегодня 6 легионеров выходят в стартовом составе? может ни кто не заметит

      1
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      Рейтинг: +249

      selkoka > Полная Канистра 3 марта 2019, 18:06

      А сколько ты хочешь видеть?) У нас лимит 6+5 вроде как

      3
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Полная Канистра 3 марта 2019, 18:43

      вандерсон не лег

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > selkoka 3 марта 2019, 18:44

      6 ЛЕГОВ В ЗАЯВКЕ А НЕ ОДНОВРЕМЕННО ВНА ПОЛЕ. НО ВАНДЕРСОН РУССКИЙ....

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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > selkoka 3 марта 2019, 18:45

      фамилия даже у него чисто русская_ВАНДЕРСОН

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > тётя ASYA 3 марта 2019, 18:51

      точно забыл про него

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      Рейтинг: +249

      selkoka > тётя ASYA 3 марта 2019, 19:43

      Ребята, не тормозите! 6 на поле. А в заявке хоть 10 их пусть будет

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      Рейтинг: +249

      selkoka > тётя ASYA 3 марта 2019, 19:54

      И когда Вандерсон русским стал?) Особенно ЭТОТ Вандерсон, а нет тот, который был раньше

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