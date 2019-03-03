Селихов, Зе Луиш, Луис Адриано – в стартовом составе «Спартака»; Классон, Вандерсон, Сулейманов выйдут с первых минут у «Краснодара»

«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Рассказов, Айртон, Гулиев, Ломовицкий, Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов.

Встреча «Спартак» – «Краснодар» пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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