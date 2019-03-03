Жирков: «С годами все тебе начинают говорить: «Ты старый». Хотелось доказать, что и в 35 вполне можно играть»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

Игра против екатеринбургской команды стала для 35-летнего футболиста первой официальной в текущем сезоне.

– Вы сыграли первый официальный матч после чемпионата мира. Как ощущения?

– Очень тяжелый был поединок. И для команды, и для меня в том числе. Хорошо, что выиграли. Главное в данном случае – три очка.

– Поле добавляло трудностей?

– Оно было вязким, но, мне кажется, для такого времени года, в принципе, нормальным.

– Вы опытнейший игрок. И тем не менее, когда полгода не играешь, а потом возвращаешься в матче чемпионата, волнуешься?

– В Екатеринбурге такое немножко присутствовало (улыбается). Не только из-за перерыва. С годами все тебе начинают говорить: «Ты старый, ты старый». Вот и хотелось доказать, что и в 35 лет вполне можно играть (смеется). А если серьезно, все-таки после травмы возвращался, и в голове сидело — как нога себя поведет.

– И как она себя повела?

– Вроде выдержала, ничего, все хорошо. Все-таки сборы – это сборы. Контрольные игры – одно, а официальная – совсем другое.