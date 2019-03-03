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    Жирков: «С годами все тебе начинают говорить: «Ты старый». Хотелось доказать, что и в 35 вполне можно играть»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков поделился впечатлениями от матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).

    Игра против екатеринбургской команды стала для 35-летнего футболиста первой официальной в текущем сезоне.

    – Вы сыграли первый официальный матч после чемпионата мира. Как ощущения?

    – Очень тяжелый был поединок. И для команды, и для меня в том числе. Хорошо, что выиграли. Главное в данном случае – три очка.

    – Поле добавляло трудностей?

    – Оно было вязким, но, мне кажется, для такого времени года, в принципе, нормальным.

    – Вы опытнейший игрок. И тем не менее, когда полгода не играешь, а потом возвращаешься в матче чемпионата, волнуешься?

    – В Екатеринбурге такое немножко присутствовало (улыбается). Не только из-за перерыва. С годами все тебе начинают говорить: «Ты старый, ты старый». Вот и хотелось доказать, что и в 35 лет вполне можно играть (смеется). А если серьезно, все-таки после травмы возвращался, и в голове сидело — как нога себя поведет.

    – И как она себя повела?

    – Вроде выдержала, ничего, все хорошо. Все-таки сборы – это сборы. Контрольные игры – одно, а официальная – совсем другое.

    • Жирков перешел в «Зенит» из «Динамо» в январе 2016 года.
    • Хавбек провел за петербуржцев 68 матчей, забил два гола и сделал шесть результативных передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.03.2019 17:05
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 08:29

      Юра, держись!

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 марта 2019, 08:05

      Играть и не обращать на внимание на это.Только своей игрой можно сейчас снять вопросы и штампы. Сейчас времена,если ты следишь за своим здоровьем и финансы позволяют медицина творит чудеса.Удачи и успехов Юрий!!!

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 марта 2019, 21:30

      Жирик в норме.

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 3 марта 2019, 21:25

      Юра молодчик -- играй -- ты нужен Зениту !!!

      3
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      Рейтинг: +47

      zaryalk72 3 марта 2019, 21:05

      Юра - Ты лучший, удачи !!!!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 марта 2019, 19:37

      Честно говоря к таким игрокам как, Юра Жирков и Саня Анюков, которые в свои 35 и 36 лет до сих пор стригут газон по своим бровкам, вызывают только уважение и респект!

      3
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      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 3 марта 2019, 19:21

      Как говорится - старый конь борозды не испортит! Здоровья, Юре, с такими данными еще пару сезонов может выдать на высоком уровне

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 18:21

      У нас любят в паспорт заглядывать. И спрашивать :"Вы чьё старичьё" ?..

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 17:59

      Да все уже давно всё доказали. Чего только стоит пример Гиггза, который в 40 лет играл за МЮ в плей-офф ЛЧ.
      Тут скорее, что Жирков хочет доказать, что он может в 35 играть, как и другие.
      Здоровья и успехов.

      4
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 17:25

      Роббену тоже 35, но его никто не списывает. Играй,Жирков, сколько можешь,радуй болельщиков.

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