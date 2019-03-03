Record: «Манчестер Юнайтед» предложит «Бенфике» 180 миллионов за двух игроков

Вспоминается Нани с Андерсоном
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя игроками «Бенфики». Английский клуб хочет приобрести защитника Рубена Диаша и атакующего полузащитника Жоао Фелиша.
По информации Record, «МЮ» летом предложит за двух футболистов 180 миллионов евро.
- В текущем сезоне 21-летний Диаш провел за лиссабонцев 41 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2023 года.
- На счету 19-летнего Фелиша 11 мячей и шесть голевых передач в 28-ми встречах. Договор игрока истекает через четыре года.