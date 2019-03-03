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    Record: «Манчестер Юнайтед» предложит «Бенфике» 180 миллионов за двух игроков

    «Манчестер Юнайтед» интересуется двумя игроками «Бенфики». Английский клуб хочет приобрести защитника Рубена Диаша и атакующего полузащитника Жоао Фелиша.

    По информации Record, «МЮ» летом предложит за двух футболистов 180 миллионов евро.

    • В текущем сезоне 21-летний Диаш провел за лиссабонцев 41 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2023 года.
    • На счету 19-летнего Фелиша 11 мячей и шесть голевых передач в 28-ми встречах. Договор игрока истекает через четыре года.

    Источник: Record

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    03.03.2019 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +748

      99-й 12 марта 2019, 18:11

      Вспоминается Нани с Андерсоном

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 18:14

      а заодно Моура вернуть?)) Чтобы португальцев было ещё больше. За двух зелёных парней давать 180 млн, ещё и из Лиги, которая славится своим накручиванием цен и политикой "лишь бы продать куда-то подороже, а там хоть трава не расти". Как там Далот поживает? Уже стал новым Видичем?)

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      Рейтинг: +143

      spartak1313 3 марта 2019, 16:08

      Бред

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