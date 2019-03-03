Record: «Манчестер Юнайтед» предложит «Бенфике» 180 миллионов за двух игроков

«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя игроками «Бенфики». Английский клуб хочет приобрести защитника Рубена Диаша и атакующего полузащитника Жоао Фелиша.

По информации Record, «МЮ» летом предложит за двух футболистов 180 миллионов евро.