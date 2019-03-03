Daily Star: «Манчестер Сити» получит более 400 миллионов на летние трансферы

Мешок поганый
«Манчестер Сити» выделит летний трансферный бюджет главному тренеру Хосепу Гвардиоле в размере 350 миллионов фунтов стерлингов (около 407 миллионов евро).
По информации Daily Star, специалист хочет усилить команду левым защитником, опорным полузащитником и еще двумя игроками.
- После 29-ти туров «Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на два очка (красные имеют в своем активе на одну игру меньше).
- Недавно «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Команда продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.