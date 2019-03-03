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    Daily Star: «Манчестер Сити» получит более 400 миллионов на летние трансферы

    «Манчестер Сити» выделит летний трансферный бюджет главному тренеру Хосепу Гвардиоле в размере 350 миллионов фунтов стерлингов (около 407 миллионов евро).

    По информации Daily Star, специалист хочет усилить команду левым защитником, опорным полузащитником и еще двумя игроками.

    • После 29-ти туров «Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» на два очка (красные имеют в своем активе на одну игру меньше).
    • Недавно «Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги. Команда продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

    Источник: Daily Star

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    03.03.2019 13:42
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +439

      сасас 3 марта 2019, 18:53

      Мешок поганый

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > сасас 3 марта 2019, 19:43

      впредь аргументируй свои минусы

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 3 марта 2019, 18:32

      займите Эмери хоть полтинник!!! где там африканский олигарх - кричал что выкупит весь Арсенал с потрохами?!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 марта 2019, 15:13

      Ман сити требуется обновление . Много игроков за 30. Это же не туринский блювентус который копит пенсионеров.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 3 марта 2019, 15:45

      самка ишака все никак не уймется

      1
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      Рейтинг: +121

      SummerHAze > dinar7777dinar 3 марта 2019, 16:04

      а бабса наоборот скупает 30+ хдд

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SummerHAze 3 марта 2019, 17:03

      кого видаля и аренда под глубокий запас боатенга? а то что артур и другие молодые игроки есть на будущее тебе ничего не говорит утырок? сиди молчи индеец !

      -3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 3 марта 2019, 17:05

      ооооо тебя сразу узнал ! походу вот ты и есть тот Вот оно че михалыч ! кристинодрочер ! жри водяру дальше кусок дебила. смешно смотреть когда `играет` твой блювентус ! выскочки в лч еще че то хотите ! а только писюнь вам сосать !

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > dinar7777dinar 3 марта 2019, 17:15

      ты уверен? за базар ответить сможешь или попки не хватит? самка ишака она и есть самка, прикрой хавало если не можешь ответить за базар клавиатурный герой

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dizayner 3 марта 2019, 17:22

      Самка свиньи ты откуда такие слова то знаешь терпила бестолковая?

      -2
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      Рейтинг: +121

      SummerHAze > dinar7777dinar 7 марта 2019, 17:42

      злой маленький казах

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 марта 2019, 14:54

      деньги правят миром...... в том числе и футбольным

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 марта 2019, 14:16

      А зачем им нужен трансферы,у них и так хороший состав команды,если для Мбаппе это мало

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > САНЁК17 3 марта 2019, 15:15

      Компани старый. Отаменди почти не играет . Левого защитника катастрофически не хватает . Силва старый. Фернандиньо чистый опорник старый 34 года . Агуэро при всём уважении за 30 уже. Дальше продолжать ?

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Фанат Рубина 3 марта 2019, 17:05

      ну зинченко это огромная работа гвардиолы !

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat > dinar7777dinar 3 марта 2019, 17:18

      От добра добра не ищут

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > dinar7777dinar 3 марта 2019, 19:36

      Нет ты и так старался спасибо,они вроде не жаловались,лады тренеру и арабам виднее

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 марта 2019, 14:13

      Охренеть)

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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 марта 2019, 13:56

      А че так мало?

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