Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью – об эпизоде с Рамосом и Месси: «Игра была мягкой. Думаю, Серхио хотел поднять ее градус»

    Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выступил в защиту капитана мадридцев Серхио Рамоса после матча 26-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

    В одном из эпизодов испанец в борьбе с нападающим каталонцев Лионелем Месси локтем по касательной задел его голову.

    «Думаю, в первом тайме обе команды, владея мячом, были не слишком активны в атакующих действиях.

    В защитной игре отсутствовала интенсивность, все действовали в нижне-среднем блоке. В матче не было температуры дерби, Эль Класико, которое может принести титул.

    Думаю, действия Серхио Рамоса, вероятно, исходили от игрока, который знает, что игру нужно поменять. И, вероятно, он делал это с намерением создать другой градус во втором тайме. Потому что, я считаю, игра до этого была действительно мягкой», – сказал Моуринью.

    После этого поражения «Реал» отстает от «Барселоны» в турнирной таблице на 12 очков.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 3 марта 2019, 18:31

      подлость - это "конёк" Реала. Нормальный мужик в Реале играть не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 марта 2019, 16:43

      Рамоса пора отлучать от футбола. Более грязного футболиста не существует. Пусть он даже за удар Месси не получил даже жёлтую, этот поступок должна расследовать и ФИФА и УЕФА. Его надо убирать, иначе он принесёт много бед.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 марта 2019, 14:39

      конечно... рамос очень аккуратный и нежный защитник.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 3 марта 2019, 14:33

      Одним словом Маур говорит на войне все средства хороши,наверное Маур тоже хотел поднять градус когда тыкал пальцем в глаз покойного Тито,если Мауриньо возглавит Реал думаю классико будет только интереснее.Еще бы Пепа в Барсу вообще было бы круто

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3439

      FRZZ 3 марта 2019, 13:42

      По всей видимости Моур намерен возглавить Реал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr 3 марта 2019, 13:17

      такого же как ты сам, конечно же, ты осуждать не будешь никогда. хотя может он просто готовится возглавить снова реал и таким образом нарабатывает себе авторитет, тряпка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 13:13

      ну ни куя у маура такой расклад видения игры т.е надо кому то челюсть или зубы выбить тогда игра интересней будет что что никогда бы не подумал что такую чушь скажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 3 марта 2019, 13:01

      Хоть я далеко не "фанат" Мауриньо,но сегодня соглашусь с его комментарием(уже вторым),он прав...про цель подлой выходки Рамоса, ...он же прекрасно знает эту мразь Рамоса.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11