Моуринью – об эпизоде с Рамосом и Месси: «Игра была мягкой. Думаю, Серхио хотел поднять ее градус»

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выступил в защиту капитана мадридцев Серхио Рамоса после матча 26-го тура Примеры с «Барселоной» (0:1).

В одном из эпизодов испанец в борьбе с нападающим каталонцев Лионелем Месси локтем по касательной задел его голову.

«Думаю, в первом тайме обе команды, владея мячом, были не слишком активны в атакующих действиях.

В защитной игре отсутствовала интенсивность, все действовали в нижне-среднем блоке. В матче не было температуры дерби, Эль Класико, которое может принести титул.

Думаю, действия Серхио Рамоса, вероятно, исходили от игрока, который знает, что игру нужно поменять. И, вероятно, он делал это с намерением создать другой градус во втором тайме. Потому что, я считаю, игра до этого была действительно мягкой», – сказал Моуринью.

После этого поражения «Реал» отстает от «Барселоны» в турнирной таблице на 12 очков.