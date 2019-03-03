Пике – о жесте трибунам «Бернабеу»: «Они постоянно жалуются, а судьи свистят в их пользу»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Реалом» (1:0, 26 тур Примеры) прокомментировал жест в адрес болельщиков мадридцев.

Пике показал «говорящий жест» трибунам «Сантьяго Бернабеу», покидая поле после первого тайма.

«Мне нравится теплая атмосфера. Таким образом я хотел еще более ее накалить. На повторах видно, что по отношению к Месси был применена агрессия, но их болельщики продолжали жаловаться.

Я сделал этот жест, потому что они жалуются, а судьи потом свистят в их пользу», – цитирует Пике издание Marca.