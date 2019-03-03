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    Пике – о жесте трибунам «Бернабеу»: «Они постоянно жалуются, а судьи свистят в их пользу»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после матча с «Реалом» (1:0, 26 тур Примеры) прокомментировал жест в адрес болельщиков мадридцев.

    Пике показал «говорящий жест» трибунам «Сантьяго Бернабеу», покидая поле после первого тайма.

    «Мне нравится теплая атмосфера. Таким образом я хотел еще более ее накалить. На повторах видно, что по отношению к Месси был применена агрессия, но их болельщики продолжали жаловаться.

    Я сделал этот жест, потому что они жалуются, а судьи потом свистят в их пользу», – цитирует Пике издание Marca.

    Источник: Marca

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    03.03.2019 11:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 марта 2019, 15:36

      На С.рамоса просто не хватает Роя Кина или Кантоны. Они бы его быстро вежливости научили

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2019, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну а как ты симулировал все видели да и вся команда у вас нытики и ударить кого то из под тишка у вас в крови

      -5
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > giluxa1963 3 марта 2019, 12:04

      Ой, а в реале ни одного симулянта

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Tyler_Stark 3 марта 2019, 12:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      в барсе все

      -6
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > giluxa1963 3 марта 2019, 12:24

      Про симулянтов спорить не буду, их у всех есть).А вот про - "ударить кого то из под тишка", тут вы не правы, у игроков "Барсы" нет и не было такой "мерзости и подлости" как у "игручинов" Реала -Пепе, Рамос, Марсело....и т. д.

      7
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      Рейтинг: +157

      Rey-25 > Mark68 3 марта 2019, 12:52

      Бускетс,Альба,Суарес
      примерно такого же пошиба как выше перечисленные

      -2
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      Рейтинг: +575

      Mark68 > Rey-25 3 марта 2019, 13:13

      очень не соглашусь, но и спорить не буду,бесполезно! просто совет -не путайте подлость(когда "из под тишка") и игровую непреднамеренную "грубую" игру.

      6
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Rey-25 3 марта 2019, 13:24

      это есть у всех защитников современного футбола. вопрос с каком количестве и частоте

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > Rey-25 3 марта 2019, 13:30

      Ну когда чел бьёт грубо и когда чел сам быдло разные вещи можно грубо ударить с агрессией а можно и подтишка как ты говоришь Рамос На Суареса три ЭльКлассико назад ,Рамос на Салахе в финале Лч Рамос на Месси почти каждый матч ..а про вашего нового Регилона вообще отдельная тема ..видно что ваш воспитанник в прошлом матче орал как телка а в этом симуляция а то что Марсело Сделал на Сержи Роберто я помолчу

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