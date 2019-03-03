Моуринью: «Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал участником эфира на beIN Sports, где поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Иване Ракитиче.

2 марта каталонцы обыграли «Реал» со счетом 1:0 в рамках 26 тура чемпионата Испании. 30-летний хорват забил единственный гол.

«Я хотел сказать это очень давно. Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира.

Он прекрасен, как ни посмотри. Он отходит в защиту на правый фланг, чтобы компенсировать отсутствие Месси. Он много пробегает, отлично обращается с мячом, он прост и эффективен.

И раз уж мы говорим об игроках такого класса – Ракитичу стоит улучшить свой уровень в инстаграме и других соцсетях, которые сейчас очень важны. В этом не так хорош, как на поле», – цитирует португальца Metro.