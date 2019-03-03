Моуринью: «Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира»

как же тогда недооцененный игрок оказался в барсе)))или это подлизон в сторону барсуков с целью возглавить их когда нибудь))
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал участником эфира на beIN Sports, где поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Иване Ракитиче.
2 марта каталонцы обыграли «Реал» со счетом 1:0 в рамках 26 тура чемпионата Испании. 30-летний хорват забил единственный гол.
«Я хотел сказать это очень давно. Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира.
Он прекрасен, как ни посмотри. Он отходит в защиту на правый фланг, чтобы компенсировать отсутствие Месси. Он много пробегает, отлично обращается с мячом, он прост и эффективен.
И раз уж мы говорим об игроках такого класса – Ракитичу стоит улучшить свой уровень в инстаграме и других соцсетях, которые сейчас очень важны. В этом не так хорош, как на поле», – цитирует португальца Metro.
- Ракитич перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро.
- Выиграл с клубом 12 трофеев, включая 3 победы в Примере и 1 – в Лиге чемпионов.
- В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 39 играх всех турниров.