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    Моуринью: «Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью стал участником эфира на beIN Sports, где поделился мнением о полузащитнике «Барселоны» Иване Ракитиче.

    2 марта каталонцы обыграли «Реал» со счетом 1:0 в рамках 26 тура чемпионата Испании. 30-летний хорват забил единственный гол.

    «Я хотел сказать это очень давно. Ракитич – один из самых недооцененных футболистов мира.

    Он прекрасен, как ни посмотри. Он отходит в защиту на правый фланг, чтобы компенсировать отсутствие Месси. Он много пробегает, отлично обращается с мячом, он прост и эффективен.

    И раз уж мы говорим об игроках такого класса – Ракитичу стоит улучшить свой уровень в инстаграме и других соцсетях, которые сейчас очень важны. В этом не так хорош, как на поле», – цитирует португальца Metro.

    • Ракитич перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро.
    • Выиграл с клубом 12 трофеев, включая 3 победы в Примере и 1 – в Лиге чемпионов.
    • В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 39 играх всех турниров.

    Источник: Metro

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    03.03.2019 11:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 марта 2019, 17:31

      как же тогда недооцененный игрок оказался в барсе)))или это подлизон в сторону барсуков с целью возглавить их когда нибудь))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 марта 2019, 18:48

      Ваня ценный игрок для Барсы и всегда выручает в тяжелых матчах!

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 марта 2019, 17:09

      вот что значит человек за отдыхе-перл за перлом кидает на сайты,а раньше,при работе, аки клоун и всё неудачно шутил...

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      Рейтинг: +575

      Mark68 3 марта 2019, 12:32

      Ракитич Молодец!!! Он "работяга" на поле!!!!И обороняться успевает, и в атаке помогает, и забивать успевает!!!

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