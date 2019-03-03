Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без меня»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» высказал свое пожелание болельщикам московской команды.

    «Единственное, что могу сказать болельщикам: ходите на стадион болеть за «Спартак». Я убежден: обязанность болельщика «Спартака» – приходить на стадион и поддерживать свою команду до конца. С любовью и страстью. Как и прежде.

    Я желаю им всем всего доброго, почаще радоваться победам. Желаю побед в предстоящих чемпионатах. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без Карреры.

    Наоборот, я горжусь тем, что был частью «Спартака», – сказал Каррера.

    • Итальянский специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.
    • Под руководством Карреры «Спартак» выиграл чемпионат России.

    Источник: «Матч Премьер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 10:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 3 марта 2019, 22:15

      Я хоть не являюсь фанатом Спартака, но Спартак Каррера был хорош, было приятно наблюдать за его игрой! Настоящий европейский подход которого не хватает нашим клубам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 3 марта 2019, 22:13

      Каррера - мужик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 18:38

      Бескорыстный человек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 марта 2019, 12:49

      Достойно.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 3 марта 2019, 11:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да кому ты нужен, отработанный материал.

      -12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 3 марта 2019, 11:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "великий" специалист нахрен не кому ненужен как и другой "великий"-Романцев

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11