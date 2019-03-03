Каррера: «Не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без меня»

Я хоть не являюсь фанатом Спартака, но Спартак Каррера был хорош, было приятно наблюдать за его игрой! Настоящий европейский подход которого не хватает нашим клубам
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в программе Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» высказал свое пожелание болельщикам московской команды.
«Единственное, что могу сказать болельщикам: ходите на стадион болеть за «Спартак». Я убежден: обязанность болельщика «Спартака» – приходить на стадион и поддерживать свою команду до конца. С любовью и страстью. Как и прежде.
Я желаю им всем всего доброго, почаще радоваться победам. Желаю побед в предстоящих чемпионатах. Поэтому не буду испытывать зависть, если «Спартак» станет побеждать без Карреры.
Наоборот, я горжусь тем, что был частью «Спартака», – сказал Каррера.
- Итальянский специалист возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 год.
- Под руководством Карреры «Спартак» выиграл чемпионат России.