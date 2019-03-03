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    Игбун и Марков сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Динамо»

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

    «Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

    Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Бизяк, Вомбергар.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

    Запасные: Лещук, Евгеньев, Грулев, Соу, Рауш, Кардозу, Панченко.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    03.03.2019 10:21
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