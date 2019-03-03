Игбун и Марков сыграют с первых минут матча «Уфа» – «Динамо»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Динамо» на матч 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет сегодня на стадионе «Нефтяник» и начнется в 11:30 по московскому времени.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Кротов, Алиев, Безденежных, Ванек, Бизяк, Вомбергар.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Хольмен, Юсупов, Жоаозиньо, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Евгеньев, Грулев, Соу, Рауш, Кардозу, Панченко.