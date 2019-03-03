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    Ковач: «Теперь «Бавария» в равных условиях с Дортмундом»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач дал интервью после победы над гладбахской «Боруссией» (5:1) в 24 туре Бундеслиги.

    Я очень доволен игрой своей команды. Но мы должны были забивать больше. Сегодня мы провели свой лучший матч в текущем сезоне Бундеслиги. Мы ставили перед собой цель сыграть на ноль.

    Теперь мы с Дортмундом в равных условиях. В борьбе за титул нам предстоит еще немало сложных поединков. Однако мы достаточно мотивированы, чтобы справиться с задачей. В команде отличная атмосфера», – цитирует тренера пресс-служба мюнхенцев.

    • У «Баварии» и «Боруссии» Д по 54 очка.
    • Первое место занимают дортмундцы из-за лучшей результативности: +31 – +29.

    Источник: Официальный сайт «Бавария»

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    03.03.2019 08:20
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