Рамос – о стыке с Месси: «Это было машинальное движение. Он плохо отреагировал»

Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итог поражению от «Барселоны» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании.

– Матчи с «Барселоной» – кошмар?

– Нет. Мы доминировали сегодня и несколько дней назад, но результат приносят голы. Мы не забили. Остается только поздравить соперника.

– У «Реала» остаются шансы на победу в Примере?

– «Барселона» оторвалась на 12 очков, но мы будем биться до конца и верить в невозможное.

– Что произошло в ситуации с Месси?

– Это было машинальное движение. Он плохо отреагировал. Но все осталось на поле.