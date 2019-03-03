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    Рамос – о стыке с Месси: «Это было машинальное движение. Он плохо отреагировал»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос подвел итог поражению от «Барселоны» (0:1) в 26 туре чемпионата Испании.

    – Матчи с «Барселоной» – кошмар?

    – Нет. Мы доминировали сегодня и несколько дней назад, но результат приносят голы. Мы не забили. Остается только поздравить соперника.

    – У «Реала» остаются шансы на победу в Примере?

    – «Барселона» оторвалась на 12 очков, но мы будем биться до конца и верить в невозможное.

    – Что произошло в ситуации с Месси?

    – Это было машинальное движение. Он плохо отреагировал. Но все осталось на поле.

    • В концовке первого тайма Рамос по касательной ударил Месси локтем.
    • Главный арбитр проигнорировал эпизод.

    Источник: As

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    03.03.2019 06:13
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 16:47

      Нет Рамос неисправим.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 3 марта 2019, 16:44

      Подонок. Его надо гнать из футбола.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 марта 2019, 15:18

      Рамос как всегда, ни чем новым не удивил!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 3 марта 2019, 13:34

      Конечно видели мы как он реагировал на Машинальное движение Лангле и Территории Штегена сразу начал орать и плакать ..а что тогда не подумал машинально может ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 12:50

      Рамос весь матч так играл

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Cules2013 3 марта 2019, 19:17

      Рамос всю карьеру так играл...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 3 марта 2019, 12:34

      Талантище, но такой гнилой. При встрече с тем, кого не может остановить, начинает подло играть. Салах не даст соврать

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 марта 2019, 12:33

      бог всё видит и он тебя накажет за твои машиналки

      6
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 марта 2019, 12:16

      Такое чмо этот Серёжа. Мерзкий тип.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 3 марта 2019, 10:39

      Как игрок он для меня похоронен. Лучшего мнения был, всё думал о его амплуа. Нет, дерьмо!

      6
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > petrucho-spb 3 марта 2019, 13:11

      как игрок он очень хороший, жесткий и надежный защитник. но как человек -- просто кусок дерьма

      2
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 3 марта 2019, 10:20

      У него всегда машинально.Он скотина от природы,это у него в генах.Думаю,что его выручает только то,что он играет за Реал

      7
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