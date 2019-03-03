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    Примера. «Реал» проиграл «Барселоне» во втором Класико подряд

    «Реал» проиграл «Барселоне» в матче 26-го тура Примеры со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Иван Ракитич.

    «Барселона» с 60 очками возглавляет таблицу, «Реал» с 48 очками идет третьим.

    Ранее на этой неделе «Реал» проиграл «Барселоне» в матче Кубка со счетом 0:3.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Реал – Барселона – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Ракитич, 26.

    «Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Регуилон, Карвахаль, Кроос (Вальверде, 55), Модрич, Каземиро (Иско, 76), Бензема, Винисиус, Бэйл (Асенсио, 61).

    «Барселона»: тер Стеген, Пике, Роберто, Альба, Лангле, Бускетс (Семеду, 90+2), Ракитич, Артур (Видаль, 71), Месси, Дембеле (Коутиньо, 78), Суарес.

    Предупреждения: Рамос, 61; Асенсио, 82; Карвахаль, 89 – Бускетс, 5; Лангле, 63.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2019 00:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 марта 2019, 09:57

      Отлично играл Видаль ! Пике , Месси !

      2
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > САДЫЧОК 3 марта 2019, 10:46

      Барса молодцы! Ещё лучше в обороне сыграли чем на кубке

      12
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    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 09:23

      Это был не Реал, а команда из нашего чемпионата в форме Реала.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 марта 2019, 02:21

      Как обычно, хотя матч весь не удалось посмотреть, второй тайм и с 30ой минуты первого. несколько дней назад реал играл лучше, а реализация это жесть. ДА и такое ощущение будто тупо не везет реалу. Ну столько моментов запороть за два матча и ни забить ни одного.... тут реально нужно было постараться. А в остальном комментировать не хочется. Ждать лета, смены тренера... хотя на кого? хз. И закупок. менять бэйла, можно уже и на смену бензема не мальца брать как диасов двух , а нормального топового напа, а бензема продать, или пусть играет но не в основе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 3 марта 2019, 01:05

      Не видел за счёт чего Реал может забить. Настоящие импотенты!

      7
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 марта 2019, 01:00

      Зато Сирожа "Свинья" Рамос в своем репертуаре...Конченый подонок.

      14
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      ...
      Рейтинг: +2402

      SarJr > Патронташ 3 марта 2019, 01:32

      Какой клуб, такие и лидеры

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Патронташ 3 марта 2019, 10:43

      Рамос знатный г...дон

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 3 марта 2019, 00:58

      Вроде бы и старался Реал, но все как то беззубо, предсказуемо. Лучше уж Моуриньо,
      да и игроков 3-4 нужно

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > petr69 3 марта 2019, 10:39

      Даже в кубке они хоть и проиграли 3:0, но смотрелись лучше

      10
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 3 марта 2019, 00:45

      После матча берут интервью у игроков Барсы. Скажите с какими топовыми командами было тяжелее всего играть? Ну тяжелая игра была против Атлетико, против Севильи, против Интера и Тоттенхема в ЛЧ... А как же Реал? Простите, вы о чем? Этож середняк :)))

      1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 3 марта 2019, 00:43

      Ну ей богу тут Рона не хватает, который завершал навесы от крайних защитников,зря продали забивного лидера,как раз он винисиусом разиграли бы,эх Перес перес, команда идёт на дно

      4
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      Рейтинг: +67330

      portero > Санёк 17 3 марта 2019, 10:41

      Неугадали расставшись Рональду

      10
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