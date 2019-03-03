Примера. «Реал» проиграл «Барселоне» во втором Класико подряд

«Реал» проиграл «Барселоне» в матче 26-го тура Примеры со счетом 0:1. Единственный гол забил полузащитник Иван Ракитич.

«Барселона» с 60 очками возглавляет таблицу, «Реал» с 48 очками идет третьим.

Ранее на этой неделе «Реал» проиграл «Барселоне» в матче Кубка со счетом 0:3.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Реал – Барселона – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ракитич, 26.

«Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Регуилон, Карвахаль, Кроос (Вальверде, 55), Модрич, Каземиро (Иско, 76), Бензема, Винисиус, Бэйл (Асенсио, 61).

«Барселона»: тер Стеген, Пике, Роберто, Альба, Лангле, Бускетс (Семеду, 90+2), Ракитич, Артур (Видаль, 71), Месси, Дембеле (Коутиньо, 78), Суарес.

Предупреждения: Рамос, 61; Асенсио, 82; Карвахаль, 89 – Бускетс, 5; Лангле, 63.

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