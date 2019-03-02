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    Семин – о матче с «Крыльями»: «Нам не хватило практики и хитрости»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

    — Эмоций в этом матче было достаточно — недостаточно только очков. Допустили элементарные ошибки в двух пропущенных мячах. В первом дали свободно пройти Самедову. Во втором вели в счете, но пошли на угловой большим количеством футболистов. Нужно было страховать друг друга, а подстраховки не было.

    — Тяжело играть после длинного перерыва?

    — Не сказать, что футбол получился цельным, но на определенных отрезках был хорошим. Игроки пытались комбинировать, физическое состояние на должном уровне. Не хватило практики и хитрости. Зачем идти на угловой таким количеством футболистов? Маленькие нюансы определили результат. Но нужно сказать, что «Крылья» играли хорошо.

    — Несмотря на два удаления, команды играли компактно. За счет чего это удавалось?

    — Игнатьев и Лысов должны были заполнять фланги. Когда поменяли Лысова, на фланг перешел Фарфан — с его подачи мы забили второй гол. По мере возможностей держали ширину, но не всегда удавалось доставлять туда мяч.

    — Будете подавать протест на удаление Денисова?

    — Мне сложно оценить эпизод. Показалось, что в единоборстве участвовал Игнатьев, а не Денисов. Чтобы говорить конкретно, нужно посмотреть повтор.

    — Почему «Локомотив» мало бьет? Футболисты пытаются завести мяч в ворота.

    — Не дают бить. Удары из-за штрафной по центральной оси блокируют.

    • «Локомотив» с 29 очками занимает четвертое место в таблице.
    • «Крылья Советов» с 18 очками идет на 13-й строчке.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2019 23:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 3 марта 2019, 00:31

      Эх Палыч, Палыч...

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