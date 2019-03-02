Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

— Эмоций в этом матче было достаточно — недостаточно только очков. Допустили элементарные ошибки в двух пропущенных мячах. В первом дали свободно пройти Самедову. Во втором вели в счете, но пошли на угловой большим количеством футболистов. Нужно было страховать друг друга, а подстраховки не было.

— Тяжело играть после длинного перерыва?

— Не сказать, что футбол получился цельным, но на определенных отрезках был хорошим. Игроки пытались комбинировать, физическое состояние на должном уровне. Не хватило практики и хитрости. Зачем идти на угловой таким количеством футболистов? Маленькие нюансы определили результат. Но нужно сказать, что «Крылья» играли хорошо.

— Несмотря на два удаления, команды играли компактно. За счет чего это удавалось?

— Игнатьев и Лысов должны были заполнять фланги. Когда поменяли Лысова, на фланг перешел Фарфан — с его подачи мы забили второй гол. По мере возможностей держали ширину, но не всегда удавалось доставлять туда мяч.

— Будете подавать протест на удаление Денисова?

— Мне сложно оценить эпизод. Показалось, что в единоборстве участвовал Игнатьев, а не Денисов. Чтобы говорить конкретно, нужно посмотреть повтор.

— Почему «Локомотив» мало бьет? Футболисты пытаются завести мяч в ворота.

— Не дают бить. Удары из-за штрафной по центральной оси блокируют.