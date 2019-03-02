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    Сульшер – о матче с «ПСЖ»: «МЮ» делал так много камбэков, игра еще не закончена»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2) и высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «В этой игре было все. Это был открытый матч, и они приехали сюда, чтобы обыграть нас. Мы должны были вести 1:0, 2:0 после первых пяти минут. Они освоились и забили после двух невероятных ударов. Моя комната сыграла невероятно. Парни хорошо показали себя во втором тайме.

    Мы очень хорошо играли на выездах. Мы едем к «ПСЖ» с уверенностью. Нам нечего терять. Мы попробуем. Этот клуб делал так много камбэков, игра еще не закончена», – сказал Сульшер.

    • Матч с «ПСЖ» пройдет 6 марта в Париже.
    • Первая игра завершилась поражением «МЮ» со счетом 0:2.

    Источник: BBC

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    02.03.2019 21:30
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:51

      Конечно трудно будет отыграться с такого счета да еще на выезде.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 марта 2019, 02:05

      Английская лига оторвана от реальности и каждый раз переоценивая себя не понимает силы европейских чемпионатов, они сами себе создали статус каких-то великих небожителей, хотя по сути что на уровне сборной и на уровне клубов давно ничего стоящего не выигрывали, возможно исключение составит МанСити, с Гвардиолой у руля. Я не фанат парижан, но надеюсь они в очередной раз покажут этим высокомерным бритам их истинное место и пусть они потом как и всегда варятся в своём островном бульоне.

      -1
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      Рейтинг: +55

      RubinMF 3 марта 2019, 00:21

      Я не фанат ни Дьяволов ни Парижан, но в этой игре всё решено. Проиграть дома 0:2 да такой команде как ПСЖ это смертный приговор. Даже если МЮ сможет положить два мяча в ворота Буффона, то как минимум парижане один да положат на своей арене. Пусть МЮ на ходу, но ПСЖ на данный момент индивидуально сильнее,да и мотивации у них сейчас гораздо больше чем у манкунианцев. Сколько раз уже ПСЖ пытается взять вершину европейского футбола, и сейчас самый подходящий момент. Барса нестабильна, Реал после Роналду никакой, Юве возможно вылетит от Атлетико. Сейчас как никак лучшее время для них взять этот трофей. Помешать им сможет разве что Сити.

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > RubinMF 7 марта 2019, 04:53

      ну и что ты про смертельный приговор говорил ))

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 2 марта 2019, 23:37

      вполне возможно 3-1

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > anri1703 7 марта 2019, 04:52

      я же говорил )))

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 2 марта 2019, 22:42

      война план покажет, ПСЖ не будет дома запираться, думаю шанец есть.
      но остальное ... будем посмотреть. зря заявы делать раньше времени.

      11
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 2 марта 2019, 22:30

      Моя комната сыграла невероятно

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 2 марта 2019, 22:01

      никогда ни болел ни за саутгемптон ни против МЮ, но глядя обзор хочется сказать, "мы хорошо играли" = судья сделал эту позорную победу МЮ, сначала не поставил пеналь в их ворота, потом засчитал гол из оффсайда

      пора в АПЛ вводить VAR

      а в ЛЧ есть VAR, так что то судейка точно не сможет там помочь как помог сегодня

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Masteralex 2 марта 2019, 23:36

      не спорю судья помог но в других лигах с вар тоже уже хватает косяков да и в лч реал Аякс не все гладко вроде как

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > Masteralex 2 марта 2019, 23:43

      офсайд был у Лукаку , но только на видео повторе можно разглядеть, в динамике сложно

      10
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 21:37

      С трудом верится,но как бы хотелось!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Sedoi_Goblin 2 марта 2019, 23:44

      ПСЖ не должен два раза в одну яму падать

      10
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      ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > portero 2 марта 2019, 23:50

      Если не случится чудо, и не пройдем парижан,то буду болеть за них в целом и за Буффона в частности!!!

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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin > portero 2 марта 2019, 23:51

      Кстати,у вас там все ОКейно идет..)))

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > portero 7 марта 2019, 04:54

      попал

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