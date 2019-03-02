Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2) и высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«В этой игре было все. Это был открытый матч, и они приехали сюда, чтобы обыграть нас. Мы должны были вести 1:0, 2:0 после первых пяти минут. Они освоились и забили после двух невероятных ударов. Моя комната сыграла невероятно. Парни хорошо показали себя во втором тайме.

Мы очень хорошо играли на выездах. Мы едем к «ПСЖ» с уверенностью. Нам нечего терять. Мы попробуем. Этот клуб делал так много камбэков, игра еще не закончена», – сказал Сульшер.