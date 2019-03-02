«МЮ» при Сульшере не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд 

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ со счетом 3:2. Это 12-й матч «МЮ» в лиге под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла десять игр и два раз сыграла вничью.

«Кардифф» (5:1) «Хаддерсфилд» (3:1) «Борнмут» (4:1) «Ньюкасл» (2:0) «Тоттенхэм» (1:0) «Брайтон» (2:1) «Бернли» (2:2) «Лестер» (1:0) «Фулхэм» (3:0) «Ливерпуль» (0:0) «Кристал Пэлас» (3:1) «Саутгемптон» (3:2).

Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду в декабре после отставки Жозе Моуринью.