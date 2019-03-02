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    «МЮ» при Сульшере не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд 

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ со счетом 3:2. Это 12-й матч «МЮ» в лиге под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла десять игр и два раз сыграла вничью.

    1. «Кардифф» (5:1)
    2. «Хаддерсфилд» (3:1)
    3. «Борнмут» (4:1)
    4. «Ньюкасл» (2:0)
    5. «Тоттенхэм» (1:0)
    6. «Брайтон» (2:1)
    7. «Бернли» (2:2)
    8. «Лестер» (1:0)
    9. «Фулхэм» (3:0)
    10. «Ливерпуль» (0:0)
    11. «Кристал Пэлас» (3:1)
    12. «Саутгемптон» (3:2).

    Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду в декабре после отставки Жозе Моуринью.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2019 20:19
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:35

      Кто бы мог подумать перед его назначением в МЮ что такое возможно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 2 марта 2019, 20:25

      По ходу дела, две ничьи: с Бернли и с Ливерпулем. Но в целом, результат потрясающий! Ещё бы ПСЖ одолеть...

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