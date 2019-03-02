«МЮ» при Сульшере не проигрывает в АПЛ 12 матчей подряд 

Кто бы мог подумать перед его назначением в МЮ что такое возможно.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура АПЛ со счетом 3:2. Это 12-й матч «МЮ» в лиге под руководством Уле-Гуннара Сульшера. Команда выиграла десять игр и два раз сыграла вничью.
- «Кардифф» (5:1)
- «Хаддерсфилд» (3:1)
- «Борнмут» (4:1)
- «Ньюкасл» (2:0)
- «Тоттенхэм» (1:0)
- «Брайтон» (2:1)
- «Бернли» (2:2)
- «Лестер» (1:0)
- «Фулхэм» (3:0)
- «Ливерпуль» (0:0)
- «Кристал Пэлас» (3:1)
- «Саутгемптон» (3:2).
Сульшер занимает пост исполняющего обязанности главного тренера. Он возглавил команду в декабре после отставки Жозе Моуринью.