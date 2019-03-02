Дв уж, как с цепи сорвались.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).
«Можно сказать, что этот результат хороший, ведь мы играли в меньшинстве и проигрывали. Почему мы оказались вдесятером? Причина в неспортивном поведении игроков «Локомотива», я такое вижу впервые за 10 лет работы в России», – сказал Божович.
- Агустин Рохель получил красную карточку на 56-й минуте матча.
- «Крылья Советов» с 18 очками занимают 13-ю строчку в таблице.
- «Локомотив» с 29 очками идет четвертым.