Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

«Можно сказать, что этот результат хороший, ведь мы играли в меньшинстве и проигрывали. Почему мы оказались вдесятером? Причина в неспортивном поведении игроков «Локомотива», я такое вижу впервые за 10 лет работы в России», – сказал Божович.