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    Божович – об удалении Рохеля: «Неспортивное поведение игроков «Локомотива». Вижу такое впервые за 10 лет»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:2).

    «Можно сказать, что этот результат хороший, ведь мы играли в меньшинстве и проигрывали. Почему мы оказались вдесятером? Причина в неспортивном поведении игроков «Локомотива», я такое вижу впервые за 10 лет работы в России», – сказал Божович.

    • Агустин Рохель получил красную карточку на 56-й минуте матча.
    • «Крылья Советов» с 18 очками занимают 13-ю строчку в таблице.
    • «Локомотив» с 29 очками идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2019 19:11
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 23:13

      Дв уж, как с цепи сорвались.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 марта 2019, 21:10

      Неспортивное поведение было у "крылышек" в матче с Ростовом: провокации, затяжки времени и валяние на газоне. В результате массовая потасовка. Сегодня опять массовая стычка. не удивлюсь, если и в 21 туре будет аналогичная ситуация как с ростовчанами (19,20 туры должны пройти без затяжки времени)!

      0
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      Рейтинг: +28

      ФЛОКИ76 2 марта 2019, 20:11

      Божович: Все волки а мы бедные овечки(((

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 20:07

      ещё не то увидишь чудеса у нас на каждом шагу

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 марта 2019, 19:19

      Разошлись,как в море корабли.

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