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    Парфенов: «В первом тайме включались в чемпионат. «Зениту» было проще после Лиги Европы»

    Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 18 туре чемпионата России.

    – В первом тайме включались в чемпионат. «Зениту» было попроще после матча Лиги Европы. Вернулись в игру, могли забить, не использовали стандарты. По такой погоде это одно из оружий, которым воспользовался соперник. А так равная игра.

    – Оцените игру Погребняка.

    – Оценим в раздевалке между собой. Я готов говорить в общем о команде. Он боролся, отдавался игре. Я хорошо его знаю. Это был не спонтанный выбор.

    • Поражение стало для «Урала» третьим подряд в Премьер-лиге.
    • С 22 очками команда занимает 9 место в турнирной таблице.
    • «Зенит» победил благодаря дебютному голу нападающего Сердара Азмуна.

    Источник: Sports.ru

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    02.03.2019 14:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 19:00

      Надо чем отмазаться. Зенит выиграл на классе, легко!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 2 марта 2019, 15:05

      Вперёд, "Зенит" !

      3
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