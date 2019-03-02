Парфенов: «В первом тайме включались в чемпионат. «Зениту» было проще после Лиги Европы»

Надо чем отмазаться. Зенит выиграл на классе, легко!
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 18 туре чемпионата России.
– В первом тайме включались в чемпионат. «Зениту» было попроще после матча Лиги Европы. Вернулись в игру, могли забить, не использовали стандарты. По такой погоде это одно из оружий, которым воспользовался соперник. А так равная игра.
– Оцените игру Погребняка.
– Оценим в раздевалке между собой. Я готов говорить в общем о команде. Он боролся, отдавался игре. Я хорошо его знаю. Это был не спонтанный выбор.
- Поражение стало для «Урала» третьим подряд в Премьер-лиге.
- С 22 очками команда занимает 9 место в турнирной таблице.
- «Зенит» победил благодаря дебютному голу нападающего Сердара Азмуна.