Рамос – в заявке «Реала» на Эль Класико, несмотря на повреждение

А с мозгами как?
«Реал» объявил заявку на матч 26 тура чемпионата Испании против «Барселоны».
Вратари: Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль.
Защитники: Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон.
Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано.
Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.
- Сообщалось, что капитан сливочных может пропустить встречу из-за повреждения колена, полученного в столкновении с Каземиро на тренировке.
- Начало матча на «Сантьяго Бернабеу» – в 22:45 по московскому времени.