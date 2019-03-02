Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос – в заявке «Реала» на Эль Класико, несмотря на повреждение

    «Реал» объявил заявку на матч 26 тура чемпионата Испании против «Барселоны».

    Вратари: Навас, Куртуа, Зидан, Карвахаль.

    Защитники: Вальехо, Рамос, Варан, Марсело, Регилон.

    Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Иско, Себальос, Мариано.

    Нападающие: Бензема, Бэйл, Васкес, Винисиус.

    • Сообщалось, что капитан сливочных может пропустить встречу из-за повреждения колена, полученного в столкновении с Каземиро на тренировке.
    • Начало матча на «Сантьяго Бернабеу» – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 марта 2019, 23:34

      А с мозгами как?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2019, 13:00

      опытные бойцы не пропускают великие битвы.... но я все равно желаю барселоне успеха...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11