Игрок «Арсенала» Кадири: «Если ты черный, в Австрии на тебя будут пялиться, тыкать пальцем, могут ударить»

Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири рассказал о проявлениях расизма в Австрии. Игрок перешел в российский клуб из венской «Аустрии».

— Когда-то сталкивались с расизмом?

— В России — ни разу. Русские — прекрасные люди. В Туле все хотят со мной обняться, сделать фото.

А вот в Австрии расизма много. Например, если ты черный и решишь прокатиться на автобусе, нарвешься на оскорбления. На тебя будут пялиться, тыкать пальцами, могут ударить безо всякой причины. Я никак не отвечал, я не такой человек. Если «Аустрия» узнает, что ее игрок дерется на улице, это плохо скажется на репутации.