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    Игрок «Арсенала» Кадири: «Если ты черный, в Австрии на тебя будут пялиться, тыкать пальцем, могут ударить»

    Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири рассказал о проявлениях расизма в Австрии. Игрок перешел в российский клуб из венской «Аустрии».

    — Когда-то сталкивались с расизмом?

    — В России — ни разу. Русские — прекрасные люди. В Туле все хотят со мной обняться, сделать фото.

    А вот в Австрии расизма много. Например, если ты черный и решишь прокатиться на автобусе, нарвешься на оскорбления. На тебя будут пялиться, тыкать пальцами, могут ударить безо всякой причины. Я никак не отвечал, я не такой человек. Если «Аустрия» узнает, что ее игрок дерется на улице, это плохо скажется на репутации.

    • Мохаммед в текущем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
    • Африканец находится в Туле в аренде.
    • «Арсенал» в турнире идет 11-м.

    Источник: Sport24

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    02.03.2019 11:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 2 марта 2019, 13:36

      Надо же, а в Лиссабоне наоборот, черные короли

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