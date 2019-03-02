Игрок «Арсенала» Кадири: «Если ты черный, в Австрии на тебя будут пялиться, тыкать пальцем, могут ударить»

Надо же, а в Лиссабоне наоборот, черные короли
Защитник «Арсенала» Мохаммед Кадири рассказал о проявлениях расизма в Австрии. Игрок перешел в российский клуб из венской «Аустрии».
— Когда-то сталкивались с расизмом?
— В России — ни разу. Русские — прекрасные люди. В Туле все хотят со мной обняться, сделать фото.
А вот в Австрии расизма много. Например, если ты черный и решишь прокатиться на автобусе, нарвешься на оскорбления. На тебя будут пялиться, тыкать пальцами, могут ударить безо всякой причины. Я никак не отвечал, я не такой человек. Если «Аустрия» узнает, что ее игрок дерется на улице, это плохо скажется на репутации.
- Мохаммед в текущем сезоне провел в РПЛ 13 матчей, забил гол, сделал два результативных паса.
- Африканец находится в Туле в аренде.
- «Арсенал» в турнире идет 11-м.