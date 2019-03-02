«Локомотив» – «Крылья Советов»: самарцы не побеждают москвичей в РПЛ в течение восьми лет

На матче "Локомотив" - "Крылья Советов" ожидается более 10 тысяч зрителей.. Это позорище! зачем такое пятое колесо нужно российскому футболу а РЖД тратит баснословные бабки а для чего???????
В 16:30 по Москве начнется матч 18 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.
Волжане не могут выиграть москвичей в РПЛ в течение восьми лет (шесть поражений, четыре ничьи). Последняя победа датируется апрелем 2011 года, когда «Крылья Советов» забили единственный гол в поединке.
- «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
- «Крылья Советов» занимают место в зоне переходных матчей.
- Отрицательную статистику игр в Черкизово имеет главный тренер самарцев.