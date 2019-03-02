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    «Локомотив» – «Крылья Советов»: самарцы не побеждают москвичей в РПЛ в течение восьми лет

    В 16:30 по Москве начнется матч 18 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику личных встреч команд.

    Волжане не могут выиграть москвичей в РПЛ в течение восьми лет (шесть поражений, четыре ничьи). Последняя победа датируется апрелем 2011 года, когда «Крылья Советов» забили единственный гол в поединке.

    • «Локомотив» в РПЛ идет пятым.
    • «Крылья Советов» занимают место в зоне переходных матчей.
    • Отрицательную статистику игр в Черкизово имеет главный тренер самарцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2019 11:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 14:04

      На матче "Локомотив" - "Крылья Советов" ожидается более 10 тысяч зрителей.. Это позорище! зачем такое пятое колесо нужно российскому футболу а РЖД тратит баснословные бабки а для чего???????

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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 марта 2019, 13:48

      Соберут интересно чемпионы хотя бы 10т зрителей))

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