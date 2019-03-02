«Локомотив» – «Крылья Советов»: Божович не проиграл в Черкизово в качестве гостя в одном матче из семи

В 16:30 по Москве начнется матч 18 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику гостевых встреч против москвичей главного тренера самарцев Миодрага Божовича.

Черногорец провел в Черкизово в качестве тренера гостей семь матчей. Победа случилась в 2008 году, когда летом в Москве победил «Амкар». Остальные шесть встреч закончились поражениями.