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    «Локомотив» – «Крылья Советов»: Божович не проиграл в Черкизово в качестве гостя в одном матче из семи

    В 16:30 по Москве начнется матч 18 тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Обратим внимание на статистику гостевых встреч против москвичей главного тренера самарцев Миодрага Божовича.

    Черногорец провел в Черкизово в качестве тренера гостей семь матчей. Победа случилась в 2008 году, когда летом в Москве победил «Амкар». Остальные шесть встреч закончились поражениями.

    • Божович с 2014 по 2015 год тренировал «Локомотив».
    • Москвичи в таблице идут пятыми.
    • Волжане занимают место в зоне переходных матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.03.2019 08:58
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